Manca davvero poco al Black Friday, che quest’anno ricorre il 24 novembre, la giornata che in tutto il mondo è dedicata sia agli appassionati di shopping sia a chi cerca le migliori offerte dell’anno, in previsione del Natale, per sostituire prodotti obsoleti o per acquistare le più recenti novità del mercato.

Tra le decine di migliaia di prodotti in promozione in questo periodo troverete, a partire da domani 17 novembre, anche Tineco FLOOR One S7 Pro, una delle migliori lavapavimenti prodotte finora. Oggi vi raccontiamo perché è un prodotto che non dovreste lasciarvi sfuggire, soprattutto grazie alla promozione del Black Friday, e come vi aiuterà nella vita di tutti i giorni.

Molto più igienico di un mocio

Se i robot aspirapolvere stanno pian piano entrando con una certa prepotenza nelle nostre case, permettendoci di risparmiare un sacco di tempo nelle pulizie della casa, le lavapavimenti sono un prodotto spesso sottovalutato, ma che andrebbe valutato sotto un diverso punto di vista. Se è vero che è decisamente più costoso del classico mocio che ormai tutti abbiamo in casa, è ance vero che permette di avere una migliore igiene con una minore fatica, risparmiandoci decisamente un sacco di tempo.

Partiamo dal lavaggio dei pavimenti: nella maggior parte i tradizionali moci o spazzettoni sono abbinati a secchi in cui mettere acqua calda e detersivo. Durante il lavaggio torneremo spesso al secchio per risciacquare il mocio, strizzarlo e continuare a lavare il pavimento ma va da sé che l’acqua sarà sempre più sporca, per cui finiremo per ottenere una igiene non proprio ottimale. E al termine delle pulizie è necessario pulire il secchio e risciacquare il mocio, che magari abbiamo utilizzato solamente per raccogliere una bibita o del liquido caduto per terra.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro è una vera e propria manna dal cielo con le sue funzioni decisamente evolute, che partono dall’utilizzo di due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita, nel quale è possibile aggiungere detergente e acqua calda, e uno per quella sporca. In questo modo laveremo sempre il pavimento con acqua pulita, mentre quella sporca verrà aspirata nell’apposito contenitore, così da avere una vera igienizzazione del pavimento, molto importante se abbiamo bambini piccolo in casa, ma anche per evitare la proliferazione di germi e batteri.

Al termine dell’utilizzo dovremo fare solo tre piccole operazioni: mettere la lavapavimenti sulla base di ricarica e premere un tasto sull’impugnatura, per avviare la procedura di lavaggio automatico, che in un minuto circa sarà completata. L’ultimo passaggio è quello di vuotare il contenitore dell’acqua sporca e riposizionarlo sul dispositivo, così da averlo subito pronto per l’utilizzo successivo.

Una facilità estrema per ottenere un risultato impeccabile, con il grosso vantaggio che i pavimenti si asciugano molto più rapidamente, La lavapavimenti infatti aspira la maggior parte dell’acqua dal pavimento, lasciandolo nella maggior parte dei casi completamente asciutto.

Vi preoccupa il peso del dispositivo, sicuramente superiore a quello di un mocio? La spazzola motorizzata ha una funzione di trazione, per cui dovremmo occuparci solo di tenere l’impugnatura per dirigere il dispositivo sullo sporco, senza dover spingere visto che la spazzola farà il grosso del lavoro, trascinando la lavapavimenti senza che sia necessario fare fatica.

Abbiamo provato Tineco FLOORE ONE S7 Pro nei mesi scorsi (qui trovate la nostra recensione completa) è l’abbiamo trovata estremamente maneggevole, facile da utilizzare, con una serie di tutorial che permettono di apprendere rapidamente il funzionamento e iniziare a sfruttarne fin da subito tutte le funzioni. L’autonomia è più che soddisfacente, con una carica possiamo lavorare per una quarantina di minuti, più che sufficienti per pulire ambienti di grandi dimensioni senza dover ricaricare. Grazie alla barra a LED posta davanti alla spazzola motorizzata è ancora più facile vedere e catturare lo sporco, che magari è invisibile a occhio nudo.

Vale la pena infine segnalare la funzione che elettrolizza l’acqua, per ottenere una pulizia ancora più profonda uccidendo una maggior percentuale di germi e batteri. La procedura impiega solo pochi secondi e, se abbinata al detergente presente nella confezione di vendita, garantisce una igiene impeccabile.

L’offerta del Black Friday

In occasione del Black Friday, dal 17 al 27 novembre, potete acquistare Tineco FLOOR ONE S7 Pro con uno sconto del 20% su Amazon, pagandola solo 639 euro invece dei 799 euro del prezzo di listino.

