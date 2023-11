Come probabilmente avrete visto, sul Samsung Shop Online sono arrivate in questi giorni le proposte del Black November, con tanti sconti su smartphone, tablet, wearable e altri prodotti dell’ecosistema Samsung. Se volete sfruttare questo periodo di Black Friday per portarvi a casa il flagship del produttore, sappiate che avete poche ore per approfittare di una interessante combinazione di sconti: unendo il nostro coupon esclusivo allo sconto del 10% a carrello e all’extra 5%, potete acquistare Samsung Galaxy S23 Ultra con ribassi fino a 600 euro in base alla configurazione. Vediamo come fare.

Samsung Galaxy S23 Ultra in super offerta sul Samsung Shop Online

Samsung Galaxy S23 Ultra è uno degli smartphone Android più apprezzati di quest’anno, e per buoni motivi (come abbiamo appurato anche nel nostro confronto tra top). Vista la fascia premium, il prezzo di vendita consigliato potrebbe spaventare qualcuno, ma grazie alla combinazione di offerte che potete trovare sul Samsung Shop in queste ore, la cifra scende sensibilmente, soprattutto per la variante più ricca da 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna UFS 4.0.

L’ammiraglia di casa Samsung mette a disposizione una scheda tecnica di alto profilo, capeggiata dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate da 1 a 120 Hz ed S Pen, e dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, supportato da 8 o 12 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di storage interno. A distinguerlo dai fratelli minori Galaxy S23 e Galaxy S23+ ci pensa soprattutto il comparto fotografico, in questo caso composto da cinque sensori in tutto: sul retro trova spazio una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 12 MP integrata tramite foro nello schermo. Completa la connettività con 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C, e la batteria arriva fino a 5000 mAh (con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica wireless e wireless inversa). Qui potete consultare la scheda tecnica completa.

Galaxy S23 Ultra ha debuttato con Android 13 e One UI 5.1, ma ha già ricevuto One UI 6 e Android 14 alla fine di ottobre. In base alle promesse del produttore, il supporto software proseguirà ancora per molto tempo, fino ad arrivare almeno all’ipotetico Android 17 (più un ulteriore anno di patch di sicurezza).

Samsung Galaxy S23 Ultra è arrivato sul mercato al prezzo consigliato di 1479 euro per la versione da 8-256 GB, di 1659 euro per quella da 12-512 GB e di 1899 euro per quella da 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Grazie alle proposte del Samsung Shop, risulta proprio quest’ultima la più interessante: combinando il nostro coupon TUTTOANDROIDBF (da digitare nel campo dedicato ai codici promozionali) allo sconto del 10% a carrello e all’extra sconto del 5% proposto effettuando il login con l’account Samsung, potete scendere fino a 1298,92 euro, con spedizione inclusa. Si tratta di uno sconto di poco più di 600 euro. Prezzo niente male anche per la versione da 8-256 GB, che con lo stesso metodo potete acquistare a 1011,63 euro, con uno sconto di circa 470 euro.

Se siete interessati vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto tramite Samsung Shop Online, ma non tentennate troppo: l’offerta qui sopra è valida solo fino al 16 novembre 2023. Per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione. Vi ricordiamo che per non perdervi le offerte migliori del Black Friday e non solo potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, ora disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

