Il Black Friday è ormai dietro l’angolo, e oggi sappiamo che anche Bellroy parteciperà con una propria iniziativa promozionale. Il noto marchio di cover e accessori per smartphone (e non solo) annuncia l’arrivo di numerose offerte, con sconti fino al 33%.

Bellroy annuncia l’arrivo delle offerte del Black Friday

Bellroy è uno dei principali produttori di cover per smartphone e accessori (tech e non), e quest’oggi annuncia l’arrivo delle offerte del suo Black Friday. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di provare diversi accessori firmati dal marchio, tra cui un tris di accessori e una cover per i Google Pixel: sul sito sono infatti disponibili custodie in pelle per iPhone e per alcuni modelli di smartphone Android, come le serie Samsung Galaxy S23 e Galaxy S22 e praticamente l’intera gamma recente Google Pixel (da Pixel 3 XL fino ai più attuali Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro e persino Pixel Fold).

A disposizione anche altre tipologie di accessori, come Tech Kit per riporre e trasportare caricabatterie, cavi, cuffie wireless e altri prodotti, cinturini per Apple Watch, custodie per AirPods e AirTag, custodie per notebook e tablet e non solo.

In queste ore Bellroy annuncia il momento esatto nel quale partiranno le offerte del Black Friday sul sito ufficiale: a partire dalla mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 novembre 2023 prenderanno il via gli sconti, con ribassi fino al 33% su tanti prodotti del catalogo. Si tratta di uno dei momenti più attesi per gli utenti interessati agli accessori Bellroy, visto che non è semplice trovare questi ultimi in offerta.

Per il momento non possiamo fornirvi anticipazioni più precise sulle offerte Bellroy per il Black Friday, ma basterà aspettare ancora qualche giorno per conoscere tutti i dettagli. Se volete farvi un giro sul sito per dare uno sguardo alle cover per Google Pixel e Samsung Galaxy e per scoprire gli altri accessori potete seguire i link qui in basso. Per non perdervi le migliori occasioni durante il Black Friday (ma anche nel resto dell’anno), potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.

