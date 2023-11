Il Black Friday del Samsung Shop è rappresentato dalla nuova iniziativa Black November con tanti prodotti in sconto fino al prossimo 23 di novembre. Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, di un tablet o di qualsiasi altro prodotto Samsung (Galaxy Watch, Galaxy Buds o anche notebook, TV etc.), c’è una promozione da cogliere al volo. Utilizzando un nuovo codice sconto, infatti, è possibile ottenere un taglio di prezzo fino al 40%. Vediamo i dettagli della promozione.

Il codice sconto da usare per il Black Friday da Samsung

Prima di concludere un acquisto sul Samsung Shop, in questo periodo di Black Friday, è necessario fare due cose: accedere con il proprio Samsung Account per ottenere uno sconto del 5% e, soprattutto, inserire il codice sconto SAMSUNGBF nell’apposita sezione del carrello. Questo codice garantisce fino al 40% di sconto sui prodotti Samsung.

La percentuale di sconto garantita dipende dal prodotto ma il codice in questione risulta più conveniente di quello pubblicizzato sullo store, BF2023. Di conseguenza, per minimizzare il costo d’acquisto di uno dei nuovi prodotti Samsung è possibile utilizzare questo codice.

Ricordiamo, inoltre, che effettuando un ordine di almeno 599 euro si riceverà un voucher da 200 euro da utilizzare sul Samsung Shop entro marzo 2024. Per gli acquisti effettuati sullo store, inoltre, è disponibile il finanziamento a tasso zero con prima rata da gennaio 2024. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna.

Per un quadro completo sulle offerte del Black Friday di Samsung è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Scopri qui le offerte del Black Friday di Samsung <<

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del periodo del Black Friday potete seguirci anche sul nostro canale Telegram Offerte.Tech oppure sul nuovo canale WhatsApp Offerte.Tech.