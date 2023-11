Come probabilmente saprete, Amazon propone spesso buoni sconto e coupon dedicati ad alcune iniziative e servizi: visto che il Black Friday sta per iniziare, abbiamo deciso di fare un bel riepilogo che include tutti i più recenti buoni ancora validi in queste ore e in questi giorni. Alcuni di questi possono essere utilizzati durante la Settimana del Black Friday, altri scadono a breve: scopriamoli insieme.

I buoni sconto e i coupon Amazon da sfruttare in questi giorni

Partiamo dai buoni Amazon da sfruttare in queste ore con quello proposto qualche giorno fa. Il noto sito si sta preparando alla Settimana del Black Friday proponendo ad alcuni utenti selezionati un codice sconto ottenibile effettuando un acquisto senza importo minimo entro il 12 novembre 2023. Il buono da 10 euro ottenuto sarà utilizzabile dal 17 al 27 novembre 2023 proprio per il periodo di sconti, con una spesa minima di 30 euro. Sarà sfruttabile sui prodotti venduti e spediti da Amazon, con qualche esclusione. Il codice promozionale viene mandato via e-mail entro il 17 novembre 2023. Potete verificare di essere tra gli utenti idonei seguendo il link qui sotto:

Clicca qui e scopri se sei idoneo

Proseguiamo con un coupon da 5 euro che viene regalato da Amazon con la riproduzione di un episodio di podcast su Amazon Music. Potete ottenerlo solo fino alle 23:59 del 12 novembre 2023, per poi utilizzarlo entro 30 giorni dalla ricezione su un successivo ordine idoneo. Anche in questo caso il buono è disponibile solo per gli utenti selezionati, probabilmente tra quelli che non hanno mai utilizzato o non usano da un po’ Amazon Music. Potete verificare di essere idonei seguendo il link qui in basso:

Clicca qui e scopri se sei idoneo

Avete mai effettuato un backup delle vostre foto sfruttando l’archiviazione illimitata inclusa nell’abbonamento Amazon Prime? Se la risposta è no, probabilmente siete tra gli utenti che possono ottenere 15 euro di buono sconto. Per ottenerlo è sufficiente andare a caricare almeno una foto per la prima volta tramite l’app Amazon Photos tra il 1° novembre e il 27 novembre 2023. Gli utenti idonei riceveranno successivamente una e-mail di conferma e un credito promozionale di 15 euro da utilizzare su Amazon.it. Potete verificare di essere idonei seguendo il link qui in basso:

Clicca qui e scopri se sei idoneo

Non è ancora finita qui, perché se non avete utilizzato di recente un punto di ritiro per la consegna di un ordine su Amazon potete sfruttare uno sconto di 7 euro su una spesa di almeno 20 euro. Lo sconto viene proposto nell’immediato e non serve effettuare un secondo ordine come nel primo caso. Se siete tra i selezionati, dovete solo seguire il link qui sotto e cliccare su “Applica promozione” in modo che il coupon venga applicato automaticamente al successivo ordine idoneo. Dovete poi trovare il punto di ritiro Amazon più comodo per voi, aggiungerlo alla rubrica e selezionarlo per il ritiro di un ordine da almeno 20 euro di articoli venduti e spediti da Amazon. Come sempre ci sono delle esclusioni sui prodotti. La scadenza è fissata per le 23:59 del 31 dicembre 2023, ma c’è un limite di 20.000 codici.

Clicca qui e scopri se sei idoneo

Dunque, facendo un piccolo riassunto abbiamo:

10 euro di coupon da ottenere con acquisti tra il 2 e il 12 novembre 2023 e da utilizzare dal 17 al 27 novembre (spesa minima di 30 euro)

da ottenere con acquisti tra il 2 e il 12 novembre 2023 e da utilizzare dal 17 al 27 novembre (spesa minima di 30 euro) 5 euro di coupon con la riproduzione di un episodio di podcast su Amazon Music tra il 16 ottobre e le 23:59 del 12 novembre 2023

con la riproduzione di un episodio di podcast su Amazon Music tra il 16 ottobre e le 23:59 del 12 novembre 2023 15 euro di coupon effettuando il backup delle foto su Amazon Photos dal 1° novembre alle 23:59 del 27 novembre 2023

effettuando il backup delle foto su Amazon Photos dal 1° novembre alle 23:59 del 27 novembre 2023 7 euro di sconto utilizzando il punto di ritiro Amazon su una spesa di almeno 20 euro (fino al 31 dicembre 2023)

Vi ricordiamo che la Settimana del Black Friday Amazon si aprirà il 17 novembre 2023 e proseguirà fino alle 23:59 del 27 novembre (Cyber Monday), comprendendo ovviamente anche il Black Friday stesso del 24 novembre. Le offerte del Black Friday di Amazon saranno tantissime e riguarderanno i prodotti di ogni categoria, perciò ne approfittiamo per invitarvi a seguire le nostre pagine per dare un’occhiata solo a ciò che vi può essere utile. Potete anche seguirci attraverso il nostro canale Prezzi.Tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Con l’arrivo del Black Friday e delle festività natalizie, Amazon ha ampliato anche quest’anno il periodo di reso: gli articoli restituibili acquistabili tra il 1° novembre e il 31 dicembre potranno essere resi fino al 31 gennaio 2024.

Le offerte Amazon del momento

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android, la classifica di novembre 2023