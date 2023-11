Buone notizie per i possessori europei di auto Hyundai e Kia: è stato rilasciato, infatti, un aggiornamento OTA che porta su tali veicoli il supporto ad Android Auto Wireless e Apple CarPlay Wireless.

Sono diverse le novità che questo update porta con sé, come ad esempio la visualizzazione delle offerte speciali proposte da punti di interesse, ristoranti e bar vicini, la possibilità di visualizzare percorsi alternativi quando il traffico va peggiorando e la chiusura automatica dei finestrini quando si entra in galleria.

Le novità dell’aggiornamento Android Auto per Kya e Hyundai

Iniziando dalle “Offerte nelle vicinanze“, la nuova funzionalità consente di essere informati su speciali promozioni proposte nei luoghi vicini alla propria posizione, con la possibilità di accedere ad informazioni dettagliate (che potranno essere anche condivise con lo smartphone).

Molto interessante e utile sembra la nuova funzione relativa alla possibilità, nel caso di traffico in aumento, di visualizzare percorsi alternativi con tutte le relative informazioni, come il tempo, la velocità e la distanza.

Ed ancora, con l’aggiornamento in questione arriva la possibilità di abilitare una funzione che chiude automaticamente i finestrini quando l’auto entra in una galleria.

Tra le altre novità segnalate dagli sviluppatori vi sono “Suoni della natura 3” (colonne sonore dedicate alle quattro stagioni, in modo da viaggiare con un piacevole sottofondo) e l’aggiornamento del menu EV nello Split Screen (con la visualizzazione di tutta una serie di informazioni, come lo stato della batteria e la situazione attuale della stazione di ricarica preferita).

Infine, per quanto riguarda il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, è possibile abilitarlo andando nel menu delle impostazioni, selezionando Connessioni telefono e premendo su Aggiungi nuovo (sullo smartphone devono essere attive le connessioni Bluetooth e WiFi).

Chi usava in precedenza Apple CarPlay o Android Auto con un cavo USB deve cancellare le informazioni del dispositivo registrate sullo smartphone e sul veicolo ed effettuare una nuova registrazione.

Potete trovare un elenco dei modelli per i quali è in programma il rilascio di tale aggiornamento OTA seguendo questo link per Kia e quest’altro link per Hyundai.