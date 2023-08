Waze è uno dei servizi di navigazione alternativi a Google Maps più utilizzati e apprezzati dagli utenti su Android Auto, come ben sappiamo però quando è coinvolto il sistema di infotainment di Google, che ha appena raggiunto la versione 10.2 beta, c’è sempre qualcosa che può andare storto.

Questa volta in realtà la colpa non sembra essere di Android Auto, quanto più della stessa applicazione di Waze; alcuni utenti possessori di veicoli BMW lamentano infatti il malfunzionamento del software in questione sulle proprie vetture. Vediamo insieme i dettagli.

Waze non mostra più le indicazioni stradali nei display a comparsa delle auto BMW con Android Auto

Non è la prima volta che Waze e Android Auto non vanno d’accordo, vi abbiamo riportato in diverse occasioni di varie problematiche tra i due servizi, ma questa volta la situazione è fortunatamente limitata ad un ristretto numero di veicoli.

Alcune auto del marchio BMW (e anche di altri) vantano la presenza di un display a comparsa che appare sul parabrezza anziché in un display tradizionale, il produttore consente al software che gestisce il sistema di infotainment delle vetture, compreso Android Auto, di integrarsi con questo display per mostrare le indicazioni passo-passo.

Nell’ultima settimana, sul forum di supporto di Android Auto, sono comparse le segnalazioni di alcuni utenti che lamentavano l’impossibilità da parte di Waze di fornire le indicazioni in maniera corretta sul display a comparsa delle loro vetture; considerando però che Google Maps funziona correttamente, si può desumere come il problema risieda nella stessa applicazione di Waze e non in Android Auto.

Sembra che Waze, invece di mostrare sul display a comparsa tutte le indicazioni, restituisca semplicemente il calcolo del percorso, rendendo il display in questione poco utile. Nella discussione sopra menzionata è intervenuto anche un membro del team di supporto di Android Auto, che ha affermato come il team stia esaminando il problema per individuarne la causa e proporre una soluzione agli utenti.

