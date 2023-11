Sono giorni di novità in casa TIM, che da una parte si appresta a rilanciare una ghiotta promozione per il Black Friday 2023 e dall’altra ha annunciato la prossima chiusura dei due servizi di ricarica Banco TIM e TIM Automatica.

Tutto questo senza dimenticare che in questo periodo l’operatore sta regalando il 5G ai nuovi clienti e sta cercando di conquistarne altre a colpi di offerte operator attack (una tipologia che potrebbe avere le ore contate).

Promo TIM Giga Illimitati 5G per il Black Friday 2023

La stagione delle offerte è alle porte e anche TIM sta preparando qualcosa per il Black Friday 2023: secondo quanto si apprende — a meno di cambiamenti —, dal 20 al 30 novembre 2023 verrà proposta ad alcuni già clienti TIM di rete mobile l’attivazione dell’opzione Giga Illimitati 5G.

La stessa promozione era già stata proposta da TIM nel mese di dicembre dello scorso anno e la formula dovrebbe essere riproposta senza variazioni: l’offerta sarà ad personam, pertanto la potranno attivare unicamente i clienti a cui verrà proposta via SMS, MyTIM o Servizio Clienti 119 (e, in caso di disattivazione, non sarà riattivabile autonomamente); trattandosi di un’opzione aggiuntiva, dipenderà dall’offerta principale attiva sulla linea — la disattivazione di quest’ultima farebbe venire meno anche la prima —, alla quale aggiungerà traffico dati “illimitato” anche in 5G al costo di 4,99 euro al mese.

La velocità di navigazione è limitata a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload, non sono previsti costi di attivazione e la dicitura “illimitato” è un po’ forzata: TIM considera il superamento di 600 GB al mese non conforme ad un utilizzo secondo buona fede. L’attivazione dell’opzione permette di beneficiare di 5 GB di traffico dati in più da usare in Roaming UE.

A proposito di opzioni aggiuntive per la navigazione, già da parecchio tempo TIM ne propone numerose su rete 4G. Ecco un riepilogo:

Giga Illimitati Green : traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese.

: traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese. Giga Illimitati Red : traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese.

: traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese. Giga Illimitati White : traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99 euro al mese.

: traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99 euro al mese. Giga Illimitati Black : traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese.

: traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese. Giga Illimitati Silver : traffico dati in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese.

: traffico dati in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese. Giga Illimitati Gold: traffico dati in 4G e streaming video in qualità HD a 19,99 euro al mese.

Banco TIM e TIM Automatica chiudono i battenti

È alquanto probabile che i nomi Banco TIM e TIM Automatica non vi dicano nulla e in tal caso potete anche risparmiarvi lo sforzo di impararli: entrambi i servizi di ricarica sono prossimi alla chiusura, con l’operatore che ne ha già comunicato l’uscita di scena in data 15 dicembre 2023.

Le comunicazioni sono arrivate come sempre nella sezione “News e modifiche contrattuali” del sito ufficiale dell’operatore e per entrambi si parla di una scelta finalizzata a “consentire l’evoluzione tecnologica dei sistemi”. Per i più curiosi:

Banco TIM «consentiva di ricaricare la linea prepagata al bisogno chiamando o inviando un SMS al 40916 addebitandone l’importo sul conto corrente bancario o postale» ed era «attivabile presso gli sportelli Postamat di Poste Italiane e Bancomat degli istituti di credito abilitati, scegliendo un codice PIN per la richiesta di ricarica al 40916»,

«consentiva di ricaricare la linea prepagata al bisogno chiamando o inviando un SMS al 40916 addebitandone l’importo sul conto corrente bancario o postale» ed era «attivabile presso gli sportelli Postamat di Poste Italiane e Bancomat degli istituti di credito abilitati, scegliendo un codice PIN per la richiesta di ricarica al 40916», TIM Automatica «prevedeva l’erogazione automatica di una ricarica con taglio e frequenza scelti in fase di attivazione; l’importo prescelto veniva erogato ogni volta che il credito residuo della scheda prepagata scendeva al di sotto di 5 Euro (iva inclusa) con un intervallo di tempo minimo prefissato tra una ricarica e l’altra» ed era «attivabile presso gli sportelli Bancomat degli istituti di credito abilitati o tramite Carta di Credito per i Circuiti abilitati».

Archiviate queste due modalità di ricarica, rimangono ovviamente a disposizione tutte quelle solite, incluso il ben più conosciuto servizio TIM Ricarica Automatica, che è attivabile gratuitamente e permette di ricevere una ricarica da 5 euro quando il credito scende sotto la soglia dei 3 euro, scegliendo dove addebitare ed eliminando il rischio di non avere credito sufficiente per coprire il costo di rinnovo dell’offerta. Maggiori dettagli sul sito ufficiale a questo link.

