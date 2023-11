Passare a TIM diventa ancora più conveniente, a condizione di richiedere la portabilità dall’operatore “giusto”. Per i clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali, infatti, TIM mette a disposizione un paio di offerte molto interessanti, con un costo a partire da 6,99 euro al mese e la possibilità di avere Giga illimitati sotto rete 5G TIM (per i già clienti TIM di rete fissa). Vediamo i dettagli completi.

Passa a TIM da Iliad o un virtuale: le offerte da 6,99 euro al mese

Le nuove offerte TIM sono disponibili solo con portabilità da operatori selezionati. In particolare, queste tariffe sono accessibili ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali come Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri ancora.

La prima offerta da tenere in considerazione è TIM Power Iron. La tariffa include:

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

per i già clienti TIM di rete fissa: Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power

Il costo di TIM Power Iron è di 6,99 euro al mese.

C’è poi TIM Power Supreme Easy. La tariffa include:

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G

per i già clienti TIM di rete fissa: Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power

Il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese con il servizio TIM Ricarica Automatica attivo.

Da notare che tutte le offerte proposte prevedono:

un costo iniziale di 25 euro (20 euro di ricarica e 5 euro per la SIM)

(20 euro di ricarica e 5 euro per la SIM) primo mese e attivazione gratis

Per avere Giga illimitati è sufficiente abbinare il proprio numero a un abbonamento TIM di rete fissa e attivare TIM Unica Power (non è necessario essere intestatario dell’abbonamento TIM). Il costo di tale opzione è di 1,90 euro al mese. Con TIM Unica Power è possibile avere Giga illimitati su 6 SIM ma abbinando almeno 3 SIM è possibile azzerare il costo dell’opzione.

Per attivare una delle offerte TIM è sufficiente seguire il link qui di sotto e selezionare l’operazione di provenienza per verificare le offerte disponibili.

>> Attiva qui una delle offerte TIM <<

Per aggiornamenti su tutte le migliori offerte per prodotti e servizi tech potete seguire anche il nostro canale Telegram Offerte.Tech. In alternativa, c’è anche il nuovo canale WhatsApp Offerte.Tech.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche