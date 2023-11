Google Discover è uno dei servizi principali offerti dell’azienda di Mountain View ed è integrato nell’App Google. Come suggerisce il nome, Discover è legato alla ricerca e permette agli utenti di scoprire nuove notizie e nuovi contenuti che siano in qualche modo connessi con le loro abitudini e preferenze in maniera del tutto autonoma.

Ora sembra che Google Discover stia per ottenere una novità che permette di scoprire anche i luoghi di interesse nelle vicinanze.

Google Discover inizia a mostrare anche le attrazioni nel feed

Alcuni utenti hanno segnalato che Google Discover ora mostra anche i punti di interesse di Google Maps in base alla propria posizione.

In pratica nel feed di Google Discover a breve potreste notare degli annunci relativi a qualche attrazione che si trova nei dintorni quando siete fuori porta, poiché la nuova funzionalità rileva automaticamente quando l’utente non si trova nella sua zona geografica abituale.

Google seleziona automaticamente alcuni luoghi di interesse che potrebbe valere la pena visitare e toccando il pulsante “Altro” è possibile visualizzare un elenco ancora più ampio di attrazioni nelle vicinanze. Ecco un esempio.

Google Discover non è un’app a sé stante e visto che è integrata nell’App Google è necessario aggiornare quest’ultima tramite Google Play Store, oppure scaricando e installando manualmente il più recente file APK dell’App Google.

