Il Black Friday si sta avvicinando a grandi passi, ma Xiaomi ha scelto di anticipare i tempi e di partire già da oggi con tantissime offerte sul suo shop online ufficiale. Le proposte del Black Friday Xiaomi sono disponibili per tutto il mese di novembre e riguardano tanti smartphone Android e altri prodotti dell’ecosistema: andiamo a scoprirle insieme.

Al via il Black Friday Xiaomi: ecco le offerte già attive

Da oggi e per tutto il resto del mese si potrà accedere a una serie di offerte su tantissimi prodotti, sia su mi.com sia su po.co. Le prime proposte sono già iniziate e riguardano smartphone Android delle gamme Xiaomi, Redmi e POCO, ma anche diversi altri prodotti dell’ecosistema Smart Life. Tra gli sconti già disponibili più interessanti possiamo citare Xiaomi 13T, disponibile con un ribasso di 200 euro, ma anche Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, POCO X5 Pro 5G, i tablet Redmi Pad SE e Xiaomi Pad 6. Come spesso capita con questo genere di iniziativa, è possibile trovare offerte valide per più giorni, ma anche sconti lampo da “afferrare” al volo.

Gli sconti vengono integrati ancora una volta dagli extra ribassi basati sugli importi spesi, validi fino al 16 novembre 2023 (salvo proroghe): 10 euro di sconto su 99 euro di spesa, 30 euro di sconto su 199 euro di spesa e 50 euro di sconto su 299 euro di spesa. In più, effettuando il “check-in” sul sito per più giorni, è possibile ottenere bonus aggiuntivi, come Mi Point extra da riscuotere o coupon per l’acquisto di prodotti specifici. Accendendo per 5 giorni consecutivi si possono sbloccare fino a 1200 Mi Points.

Tra le offerte Xiaomi più intriganti per quanto riguarda smartphone e tablet Android possiamo segnalarvi:

Come detto, gli sconti sull’ecosistema Xiaomi coinvolgono tantissimi altri prodotti tech, tra i quali possiamo segnalarvi:

Il Black Friday Xiaomi ha preso il via quest’oggi con le offerte qui sopra e tantissime altre. Xiaomi stessa definisce queste proposte come “Riscaldamento”: altre offerte arriveranno dal 17 novembre 2023 e proseguiranno fino al 30 del mese. Per scoprirle tutte potete seguire il link qui in basso, ma non scordatevi di seguirci anche attraverso il canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp. Avete già scovato qualche occasione di vostro interesse?

Le offerte del Black Friday Xiaomi

