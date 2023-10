Giornata piena per Xiaomi che, oltre a presentare il suo nuovo sistema operativo HyperOS e gli Xiaomi 14, i primi smartphone al mondo con lo Snapdragon 8 Gen 3, ha annunciato per il mercato natio due smartwatch e una TV: Xiaomi Watch S3, Xiaomi Watch H1 e Xiaomi TV S Pro 85.

Il primo è un orologio completo, dotato di un display AMOLED circolare da 1,43″, con connettività LTE opzionale e HyperOS come sistema operativo; Watch H1 si distingue invece per essere il primo smartwatch a integrare la funzione ECG; mentre la TV ha un pannello Mini LED da 85″ con frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Xiaomi Watch S3

Specifiche tecniche

Partiamo da Xiaomi Watch S3, uno smartwatch di fascia elevata dotato di uno schermo AMOLED circolare da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel (326 PPI la densità), display abbracciato da una ghiera in acciaio staccabile (ci torneremo fra poco) da un corpo in lega di alluminio che misura 47 mm di diametro e 12 mm di spessore; senza cinturino pesa 44 grammi. Da segnalare la resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri.

Completa la dotazione di sensori di Xiaomi Watch S3 che, oltre al cardiofrequenzimetro, include pulsossimetro, sensore geomagnetico, barometro, giroscopio e sensore di luminosità. Per quanto riguarda invece i sistemi satellitari, supporta la doppia frequenza (L1 + L5), GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS.

Per il resto, segnaliamo che è disponibile anche in versione eSIM, monta altoparlanti e microfoni, supporta il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi, integra un chip NFC e una batteria da 486 mAh che, secondo quando dichiarato da Xiaomi, promette in versione solo Bluetooth fino a 15 giorni di autonomia con utilizzo tipico, e al massimo 5 in modalità schermo sempre acceso (always-on display); valori dimezzati per il modello Xiaomi Watch S3 eSIM che, sulla carta, dura al massimo 7 giorni con utilizzo tipico e 3 con schermo sempre attivo. Per inciso, Xiaomi non ha dettagliato gli scenari d’uso relativi ai numeri citati.

Funzioni software

Come anticipato, a bordo di Xiaomi Watch S3 c’è HyperOS, una versione per smartwatch derivata dall’omonimo sistema operativo citato sopra. Integra sia funzionalità sportive che sanitarie, ma anche diverse funzioni smart: fra tutte la possibilità di effettuare e ricevere telefonate, in versione eSIM, oltre a opzioni di sicurezza per chiedere aiuto in caso di emergenza, e alcune funzioni gestuali personalizzabili attivabili scuotendo il polso o ruotandolo.

Per quanto riguarda lo sport, Xiaomi Watch S3 vanta più di 150 modalità sportive, il riconoscimento automatico delle attività, alcune delle quali corredate di funzionalità extra, didattiche per la corsa, una sorta di coach per lo sci con mappe delle piste al corredo, e altro. Anche le funzioni per la salute di Xiaomi Watch S3 sono varie: dal monitoraggio del sonno inclusivo di diversi dati (saturazione dell’ossigeno nel sangue, respirazione, eccetera), alla frequenza cardiaca durante il giorno, rilevata meglio che in precedenza grazie a un nuovo modulo, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Design e immagini

La particolarità estetica di Xiaomi Watch S3 sta nella lunetta (ghiera), in acciaio inossidabile, realizzata con particolari intagli ma soprattutto intercambiabile a proprio piacimento, una soluzione particolare che fa sì che la si possa abbinare ai quadranti (centinaia, foto comprese) e ai cinturini in tinta. È disponibile di base in tre colorazioni: nero con cinturino dello stesso colore e argento con cinturino bianco in versione Bluetooth, mentre il modello eSIM è in argento con lunetta e cinturino di pelle marroni. Volendo, è possibile optare anche per le lunette intercambiabili disponibili in blu, verde, giallo e nero/arcobaleno con cinturini dedicati.

Previous Next Fullscreen

Lo smartwatch ECG Xiaomi Watch H1 nei dettagli

Specifiche tecniche

Stesse caratteristiche del display per Xiaomi Watch H1, che integra un pannello AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel (326 PPI la densità), ma materiali (lega di alluminio) e dimensioni diverse: 52,8 x 47,7 x 12,8 mm; pesa 48,5 grammi senza cinturino. La resistenza all’acqua in questo caso è invece limitata alla certificazione IP68.

La dotazione di sensori è completa anche in questo caso, con cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, sensore ECG, giroscopio, sensore Hall, sensore geomagnetico, di temperatura e di luce ambientale. Questione sistemi di geolocalizzazione, Xiaomi Watch H1 integra antenne e ricevitori per GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou.

Per il resto, oltre al Bluetooth 5.2, ci sono altoparlanti e microfoni per le chiamate, NFC per i pagamenti, e una batteria da 500 mAh che, sulla carta, promette fino a 9 giorni di autonomia in modalità “tipica”, che diventano 5 attivando l’always-on display. Nemmeno in questo caso Xiaomi ha contestualizzato tali numeri.

Funzioni software

Il punto di forza di Xiaomi Watch H1 sta nel software, nella sua funzione ECG che gli consente di effettuare misurazioni della pressione sanguigna (entro ± 3 mmHg secondo quanto dichiarato), di rilevare anomalie cardiache e di registrare elettrocardiogrammi; la China Food and Drug Administration lo ha certificato come dispositivo medico di classe II. Al corredo di questa funzionalità, Xiaomi ha introdotto alcune opzioni dedicate che permettono ad esempio di impostare dei promemoria per effettuare le misurazioni, dei sistemi di analisi per esaminare meglio i dati registrati dedicati al personale sanitario, oltre a funzioni di avvio rapido e di gestione vocale per rendere lo smartwatch un po’ più semplice da usare anche per le persone anziane o poco avvezze ai dispositivi tecnologici.

ECG a parte, Xiaomi Watch H1 è uno smartwatch in grado di monitorare anche altro, compresi il sonno, lo stress, la respirazione e così via. Da segnalare anche il sistema di rilevamento delle cadute, che avvia automaticamente una chiamata di emergenza in caso di mancata risposta dopo l’avvio dell’allarme, prima al numero registrato come contatto di emergenza, poi a quello di emergenza nazionale. Presenti anche oltre 100 modalità sportive, funzioni smart come le chiamate Bluetooth, e altro ancora.

Galleria immagini

Xiaomi TV S Pro 85: caratteristiche e funzioni

Chiudiamo con la nuova TV di Xiaomi, un modello che fa parte di una famiglia di televisori disponibili con pannelli da 65″ e 75″. Xiaomi TV S Pro 85, come intuibile, è la versione più grande annunciata dall’azienda cinese nelle scorse ore, un prodotto dotato di uno schermo da 85″ con tecnologia Mini LED, con risoluzione 3840 x 2160 pixel, retroilluminazione a 1440 zone, luminosità massima di 2.400 nit, refresh rate variabile fra 48 e 144 Hz, copertura della gamma colori DCI-P3 del 94% e Delta E uguale a 1.

Sotto il cofano c’è un processore Cortex A73 quad core supportato da una GPU Mali-G52, con 4 GB di memoria e 64 GB di spazio d’archiviazione. Presenti varie certificazioni, quali Dolby IQ, HDR 10+, IMAX Enhanced per le immagini, la modalità Filmmaker per accordarsi al frame rate originale del contenuto riprodotto, Dolby Vision per un audio immersivo e la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro per i giochi, godibili anche grazie alla bassa latenza pari a 2 ms.

Per quanto riguarda la connettività, Xiaomi TV S Pro 85 supporta inoltre il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6 a doppia banda, integra due altoparlanti da 15 W e ha le seguenti porte: 3 HDMI (2 HDMI 2.1 e una HDMI 2 con supporto eARC), una ATV/DTMB, una ethernet, due USB (di cui una 3.0) e un ingresso S/PDIF.

HyperOS è anche il sistema operativo di questa nuova televisione di Xiaomi, che fa da centro di controllo dei dispositivi smart home, si connette al proprio smartphone tramite NFC, supporta i comandi vocali e la proiezione su schermo dei contenuti dei dispositivi Android, iOS, Windows e macOS.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Watch S3 costa in Cina 799 yuan (circa 103 euro) in versione Bluetooth, 999 yuan (circa 129 euro) il modello eSIM. Decisamente superiore il prezzo di listino di Xiaomi Watch H1, pari a 1999 yuan, circa 264 euro; Xiaomi TV S Pro 85 arriva sul mercato cinese al prezzo di 9999 yuan, circa 1.294 euro.

Tali prezzi, tutti, sono stati convertiti nella nostra valuta nel momento in cui scriviamo e, come al solito non sono particolarmente indicativi per l’eventuale commercializzazione italiana, di cui al momento non ci sono notizie.

Leggi anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS di questo mese e la recensione di Xiaomi Watch 2 Pro: arriva WearOS ma il prezzo rimane onesto