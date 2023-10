Google Drive rientra indubbiamente tra i servizi trargati Google più utilizzati dagli utenti su qualsiasi piattaforma, dagli smartphone ai computer. Proprio per questo motivo, l’app è sempre trattata con un occhio di riguardo dal team di sviluppo.

Nelle ultime ore è emerso che, all’interno dell’app (nella sua versione per il sistema operativo del robottino verde), si nasconde una nuova interfaccia utente per la ricerca dei file, più intuitiva e completa rispetto a quella disponibile oggi.

Google Drive nasconde una novità

Il solito @AssembleDebug, sempre intento a scavare i codici sorgente delle varie app del colosso di Mountain View per anticipare funzionalità che vedremo in futuro, ha parlato della sua ultima “scoperta” tramite il blog TheSpAndroid.

Protagonista è l’app Google Drive, una delle tante app di Big G che non dispone di un programma beta pubblico, che nasconde al suo interno, grazie a un flag sperimentale per sviluppatori, una nuova interfaccia per la ricerca dei file. L’obiettivo del team di sviluppo è quello di ottimizzare il processo di ricerca dei file (l’attuale interfaccia di ricerca è mostrata nell’immagine sottostante).

Al momento, effettuando un tap sulla barra di ricerca, l’app mostra i filtri (come la tipologia di file) tramite un carosello orizzontale (molto lungo) di “chip”; è possibile selezionarne uno alla volta.

Ecco come si presenterà la nuova UI per la ricerca dei file

Per risolvere i problemi e rendere l’interfaccia di ricerca più comoda e funzionale, Google Drive potrebbe presto dire addio ai “chip” e dare il benvenuto a tre filtri (tipo di file, persone, ultima modifica) che aprono dei sotto-menu a comparsa per selezionare tutti i tipi di file desiderati, solo i file provenienti da persone specifiche, solo i file modificati in certi intervalli di tempo (anche personalizzabili).

Previous Next Fullscreen

A detta di @AssembleDebug, Google sarebbe al lavoro su questa funzionalità già da un po’ di tempo ma, solo adesso, l’insider è riuscito ad abilitarla. Non è possibile stabilire quando questa nuova interfaccia per la ricerca dei file possa essere rilasciata ma i lavori sembrano a buon punto.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per aggiornare Google Drive su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui fosse presente un aggiornamento.

Potrebbero interessarti anche: Google festeggia e omaggia Android in occasione dei 15 anni dal suo debutto e Google Wallet è ancora più utile per chi viaggia: tutte le novità appena annunciate