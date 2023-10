POCO F5 è in super offerta sul sito ufficiale mi.com, con uno sconto da combinare eventualmente con un ulteriore coupon. Se state cercando un nuovo smartphone Android dalle specifiche moderne e volete spendere poco, è davvero difficile trovare di meglio in questo momento e in questa fascia di prezzo: vediamo come approfittarne subito, visto che la proposta è valida solo per poche ore.

Che offerta per POCO F5, ma fate in fretta

Tra gli smartphone Android sotto ai 300 euro spicca sicuramente POCO F5, che potete acquistare quest’oggi con uno sconto che può raggiungere i 200 euro sfruttando un coupon. Tra i punti di forza del dispositivo ci sono lo schermo AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Xiaomi ha integrato in tutto quattro fotocamere: sul retro trova posto la tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente un sensore da 16 MP. Lato connettività non manca nulla, praticamente: troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W. Qui per la scheda tecnica completa.

POCO F5 è stato lanciato lo scorso maggio al prezzo consigliato di 429,90 euro (versione 8-256 GB) e 479,90 euro (versione 12-256 GB), ma potete acquistarlo in offerta sul sito ufficiale mi.com per molto meno. Lo smartphone viene proposto a 279,90 euro nella versione con 8 GB di RAM, ma vi bastano 20 euro in più per portarvi a casa quella da 12 GB. In più, alcuni utenti possono sfruttare un coupon per un ulteriore sconto di 20 euro al checkout (se non viene mostrato potrebbe essere necessario creare un nuovo account): il prezzo finale può dunque diventare di rispettivamente 259,90 euro e 279,90 euro.

Se siete interessati potete seguire il link qui in basso: l’offerta è valida soltanto per poche ore (salvo esaurimento scorte), quindi vi consigliamo di non tentennare troppo. In fondo (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Acquista POCO F5 in offerta su mi.com

