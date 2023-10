Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android dalle memorie capienti, ma non volete spendere grosse cifre, allora abbiamo scovato qualcosa che potrebbe fare al caso vostro: da Unieuro potete infatti trovare Motorola Moto G32 in versione 256 GB in offerta con uno sconto di 70 euro. Vediamo come approfittarne.

Motorola Moto G32 in offerta da Unieuro in versione 256 GB

Motorola Moto G32 non è uno smartphone pensato per chi vuole specifiche di alta fascia, ma è un prodotto che punta molto sul rapporto qualità prezzo. Offre caratteristiche interessanti proposte a una cifra abbordabile: questo già al prezzo consigliato, quindi con l’offerta di oggi le cose migliorano ulteriormente.

Lo smartphone Android dispone di un generoso schermo IPS LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (1800 x 2400) con refresh rate fino a 90 Hz e del SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm con CPU octa-core, supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (in questa versione in offerta). A livello fotografico offre in tutto quattro sensori: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP con PDAF, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (118° di FoV) e sensore per profondità e scatti macro da 2 MP, mentre frontalmente trova posto una fotocamera grandangolare da 16 MP con obiettivo integrato nello schermo.

Lato connettività dovete rinunciare al 5G, per una questione di contenimento dei costi, ma potete comunque disporre di 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica cablata da 30 W. Per tutti gli altri dettagli potete consultare la scheda tecnica completa.

Motorola Moto G32 è stato lanciato al prezzo consigliato di 229,90 euro (versione 8-256 GB), ma ora potete acquistarlo da Unieuro con uno sconto di 70 euro: bastano 159,99 euro per portarvelo a casa seguendo il link qui in basso, con consegna a domicilio compresa nel prezzo. Volendo, potete anche optare per il ritiro in negozio, nel caso vi risultasse più comodo.

Acquista Motorola Moto G32 256 GB (Grigio) in offerta da Unieuro

