Se state cercando un nuovo smartphone Android e non volete spendere troppo, allora dovreste dare un’occhiata all’offerta disponibile in queste ore su mi.com: potete portarvi a casa POCO F4 GT a un super prezzo combinando la proposta delle shop online ufficiale con un extra sconto e un piccolo coupon. Vediamo come approfittarne al volo.

POCO F4 GT in super offerta sullo shop ufficiale mi.com

POCO F4 GT è stato lanciato a un prezzo piuttosto alto, ma a distanza di poco più di un anno potete acquistarlo a meno di metà prezzo. Lo smartphone mette a disposizione uno schermo DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supportato da almeno 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1.

A livello fotografico offre quattro sensori in tutto: sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare (FoV 120°) da 8 MP e sensore da 2 MP per gli scatti macro, mentre frontalmente c’è un sensore da 20 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Lato connettività non ci sono grosse mancanze, con 5G dual SIM, WiFi 6E, NFC per i pagamenti in mobilità, Bluetooth 5.2, supporto ai principali sistemi di geo localizzazione e porta USB Type-C. Il lettore d’impronte è integrato lateralmente, nel tasto di accensione e spegnimento. La batteria è da 4700 mAh e promette una ricarica molto rapida (120 W): secondo Xiaomi bastano 17 minuti per tornare al 100%. Qui potete consultare la scheda tecnica completa.

POCO F4 GT è stato lanciato al prezzo di partenza di 599 euro per la versione 8-128 GB, ma ora potete acquistarlo a meno di metà prezzo: combinando l’offerta già a disposizione su mi.com con un extra sconto di 25 euro praticato direttamente nel carrello e con il coupon WELCOME (da digitare nel campo dedicato ai codici promozionali prima di ultimare l’acquisto) potete potervi a casa lo smartphone a 269,90 euro con spedizione compresa. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo potete dare uno sguardo alla nostra recensione per eventuali indecisioni.

Acquista POCO F4 GT in offerta su mi.com

Leggi anche: Recensione POCO F4 GT: cuore da top, chicche da nerd e prezzo competitivo