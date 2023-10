La pagina iniziale di Google — google.com — consiste praticamente da sempre in una semplice schermata con al centro un campo di inserimento sormontato dal nome del gigante di Mountain View, tuttavia pare che siano in corso le valutazioni per renderla più ricca di contenuti, non molto dissimile da Google Discover.

La fonte, infatti, ha avvistato una rinnovata pagina iniziale di Google Search che — come si può notare dallo screenshot riportato di seguito — è contraddistinta dalla presenza di un feed che presenta delle evidenti somiglianze con quello di Google Discover. Un test simile, peraltro, era già stato condotto da Big G lo scorso anno.

Il nuovo feed consiste in una lista di articoli suggeriti raccolti in giro per il web, con titoli, immagini e nomi dei siti in bella mostra. In seguito all’avvistamento, il team di Google ha confermato ai colleghi di The Verge che il test è effettivamente in corso, arrivando altresì a precisare che allo stato attuale si tratta di un puro e semplice esperimento che coinvolge solo una piccola percentuale degli utenti in India.

Similmente a quanto avviene con l’app Google per dispositivi Android e iOS, questo nuovo design della pagina iniziale di Google prevede non solo la presenza di un feed di notizie, ma anche una sezione At a glance che raggruppa risultati sportivi, meteo e andamento del mercato finanziario; insomma, quelle informazioni rapide che l’utente potrebbe trovare utile conoscere a colpo d’occhio.

Come si accennava poco sopra, questa non è la prima volta che dalle parti di Mountain View pensano ad una modifica di questo genere: un anno fa, Google aveva sondato il terreno con una nuova pagina iniziale provvista di widget per meteo, finanza e ricerche di tendenza. A dispetto dei test condotti, finora Big G non ha ancora reso definitivo il rinnovamento della propria pagina iniziale.

Vi piacerebbe questa nuova versione di Google.com? Ditecelo nei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Stufi di Google Discover? Ecco come migliorarlo o disattivarlo completamente