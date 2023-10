Motorola continua a celebrare la sua passione sportiva, dimostrata attraverso le partnership con AC Monza, Pallacanestro Forlì 2.015, UYBA Volley Busto Arsizio, ma anche con Formula 1 e Ducati insieme a Lenovo. Qualche giorno fa il produttore ha festeggiato insieme allo smartphone Motorola Edge 40 Neo proprio la collaborazione con il Monza, che prosegue da alcuni anni e che ha accompagnato la squadra fino alla serie A.

Motorola Edge 40 Neo protagonista dell’evento con l’AC Monza

Per celebrare il lancio di Motorola Edge 40 Neo di queste settimane, il flagship store Spazio Lenovo (situato nel cuore di Milano, vicino a Piazza San Babila) si è tinto di Caneel Bay, la sfumatura di azzurro individuata da Pantone per il nuovo smartphone. A riempire il negozio sono stati gli appassionati del brand e i tifosi del Monza: gli ospiti hanno potuto godersi le funzionalità di Edge 40 Neo e fare una partita a calcio balilla, ma anche assistere a uno speciale show interamente moderato da Calciatori Brutti che ha coinvolto anche l’Amministratore Delegato di AC Monza Adriano Galliani e una selezione dei calciatori della squadra.

Tra questi ultimi Armando Izzo, Michele Di Gregorio, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio e persino il recente acquisto Alejandro “Papu” Gómez, che hanno partecipato a un divertente quiz orchestrato proprio da Calciatori Brutti e si sono prestati non solo a una sessione di foto e autografi, ma anche a qualche passo di “danza” sulle note della celebre “Papu Dance”.

“Quest’evento è stato la perfetta celebrazione della partnership con AC Monza,” ha dichiarato Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola. “Avvicinarsi ai tifosi, creare l’occasione di conoscere i propri idoli e farlo proprio nel flagship store del nostro brand per noi significa entrare nei cuori delle persone, creare una connessione emotiva che lega l’amore per il calcio a Motorola. È questo il vero significato, per noi, di aver scelto una squadra come AC Monza per la nostra partnership: un modo profondo, reale, di toccare con mano la passione delle persone e regalargli momenti significativi per viverla“.

“Con il brand Motorola si è sviluppata una vera e propria intesa in questi anni,” ha dichiarato Adriano Galliani, Amministratore Delegato di AC Monza. “AC Monza condivide con Motorola il desiderio di vincere, di superare le sfide: una vera e propria comunione di valori, che ci porta a scegliere giovani talenti da supportare e far crescere, premiando impegno e passione, le parole chiave della nostra partnership“.

Per chi non lo conoscesse, Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone Android lanciato lo scorso mese sul mercato italiano. Mette a disposizione uno schermo curvo pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7030 octa-core affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A livello fotografico offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS e PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, e un sensore anteriore da 32 MP. Per il resto dispone di connettività completa (5G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC e porta USB Type-C), certificazione IP68 contro acqua e polvere e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 68 W. Qui per le specifiche tecniche complete.

Motorola ha anche annunciato in queste ore l’estensione della sponsorizzazione con Pallacanestro Forlì 2.015 alla stagione 2023-2024, con il brand che appariva anche sulle maglie durante la recente Supercoppa. Il produttore continua il suo legame con il mondo dello sport, proseguendo con l’impegno a sostenere team e progetti in grado di premiare la passione e il talento.

“La rinnovata collaborazione con Pallacanestro Forlì 2.015 rappresenta per noi motivo di profonda soddisfazione, poiché si inserisce all’interno di un percorso di supporto allo sport e alle sue giovani promesse, che Motorola ha ormai intrapreso da molti anni. Condividiamo con il mondo dello sport numerosi principi fondamentali, tra cui passione, talento, creatività, spirito di squadra e, soprattutto, la volontà di affrontare con determinazione sfide ambiziose“, ha dichiarato sempre Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola.

“Siamo estremamente entusiasti della presenza di Motorola, un marchio di fama internazionale, il cui logo è stato presente sulle divise da gioco durante la Supercoppa. Questa partnership rappresenta un’opportunità di grande prestigio di cui siamo fieri, che rafforza ulteriormente il nostro impegno e la gratificazione che ne deriva“, ha concluso Giancarlo Nicosanti, Presidente di Pallacanestro Forlì 2.015.

