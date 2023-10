Google sta proseguendo con alcune sperimentazioni su Chrome per Android, anche nella versione stabile dell’app. La casa di Mountain View sta a quanto pare lavorando ad alcune rifiniture (estetiche soprattutto) per la pagina iniziale del browser, che accoglie un tema dinamico più marcato e qualche piccolo cambiamento. Vediamo di che si tratta e come provare le modifiche.

Google Chrome per Android cambia la schermata iniziale

Google sta lavorando a qualche modifica alla pagina iniziale di Chrome per Android, che sembra prevedere un diverso utilizzo del tema dinamico del sistema e una migliore distinzione per quanto riguarda la lista dei siti più visitati. I cambiamenti sono disponibili anche nella versione stabile dell’applicazione, con qualche ulteriore piccola modifica rispetto a Chrome Dev e Chrome Canary.

Come potete vedere negli screenshot comparativi qui in basso, basta abilitare una determinata flag per notare qualche cambiamento nei colori e nello sfondo delle pagine più visitate: in questo caso il tema dinamico offre uno sfondo verde per l’intera pagina, e resta bianca solo la sezione con le icone dei siti, dotata dei consueti angoli arrotondati ormai tipici del sistema operativo. La sezione Discover non ha subito in sé cambiamenti, se non nella dimensione dell’ingranaggio per le impostazioni e nello sfondo colorato.

Se volete testare questa novità su Google Chrome dovete verificare di disporre di una delle versioni più recenti dell’app (potete seguire il badge qui in fondo per controllare) e abilitare una flag specifica:

chrome://flags/#enable-surface-polish

Visto che Google sta effettuando sperimentazioni varie all’interno della pagina, alcuni di voi potrebbero avere una schermata home con qualche differenza, soprattutto nella tonalità di colore della barra di ricerca o nella dimensione della sezione dedicata ai siti più visitati (a riga singola con scorrimento oppure più ampia come nel caso qui sopra).

Leggi anche: Recensione Google Pixel Tablet: troppo caro ma è una grande idea