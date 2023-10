In questi giorni il team di sviluppatori di Google è particolarmente operativo e oltre al rilascio della versione finale di Android 14 ha implementato delle novità in Google Drive e Gboard.

Una nuova visualizzazione per Google Drive

Iniziando da Google Drive, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato di avere dato il via all’implementazione di una nuova visualizzazione che mostra agli utenti tutte le richieste di accesso in sospeso, i commenti recenti e le approvazioni dei file, in modo da aiutarli a vedere rapidamente in un unico posto le attività recenti e ad agire di conseguenza.

Questa nuova visualizzazione diventerà una pagina autonoma accessibile dal pannello di navigazione a sinistra all’interno di Google Drive.

La novità è in fase di rilascio ma saranno necessari fino a 15 giorni prima che raggiunga tutti gli utenti e sarà disponibile per i clienti di Google Workspace.

Gboard ha perso un pezzo

In seguito alla recente introduzione della funzionalità per personalizzare dimensioni e aspetto della tastiera, il team di sviluppatori di Gboard ha deciso di rimuovere dalle impostazioni la vecchia opzione dedicata all’altezza della tastiera.

In sostanza, gli utenti che desiderano modificare le dimensioni della tastiera devono affidarsi alla nuova funzione Ridimensiona e ciò nel complesso rappresenta una soluzione più intuitiva.

Questa novità è stata riscontrata nella versione 13.4.08 beta di Gboard, che può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Altre novità di Android 14

Per quanto riguarda Android 14, tra le novità che tale versione dell’OS porta con sé vi è anche il supporto Ultra HDR, un nuovo tipo di file JPEG (JPEG_R) che consente che la versione HDR di un’immagine possa essere renderizzata su display HDR e la versione SDR su display SDR.

Inoltre, Mishaal Rahman ha anche reso noto che Android 14 aggiunge pure nuove API che consentono ad app di terze parti come Google Chrome di supportare immagini HDR e ciò significa che il browser potrà supportare anche immagini AVIF a 10-bit. Ecco qualche esempio:

