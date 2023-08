Il team di sviluppatori di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento delle varie applicazioni e dei servizi offerti dal colosso di Mountain View e nelle scorse ore sono state introdotte alcune novità per Gboard e Google Contatti.

Gboard diventa più personalizzabile

Iniziando da Gboard, nei mesi scorsi è emerso che il team di sviluppatori ha in programma l’introduzione di un modo più visivo e granulare per personalizzare la tastiera con la funzione “Ridimensiona“.

Tale funzionalità appare come un’altra opzione della barra degli strumenti e, se viene selezionata, porta l’utente a un’interfaccia che gli consente di rendere la tastiera più alta o più corta: solo che, invece delle classiche sette opzioni (Molto bassa, Bassa, Media/Bassa, Normale, Media/Alta, Alta ed Molto elevata), si ha molta più granularità, in quanto è possibile trascinare per regolare l’altezza a proprio piacimento.

Inoltre, è possibile regolare la larghezza per occupare un terzo dello schermo oppure metà, tre quarti, ecc.

La funzionalità Ridimensiona è al momento disponibile nella versione 13.2.05.x beta di Gboard. Potete accedere al relativo programma sul Google Play Store (seguendo questo link) oppure potete scaricare il file APK da APK Mirror (lo trovate seguendo questo link).

Una novità per Google Contatti

Passando a Google Contatti, con la versione 4.14.23.551708978 pare sia stata introdotta una nuova funzionalità: si tratta di una sorta di sezione nella parte bassa della pagina dedicata ad un contatto nella quale l’applicazione dovrebbe fornire agli utenti dei consigli.

Ecco un esempio, condiviso da GappsModFlags, che mostra due possibili suggerimenti:

Al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate provare le ultime novità di Google Contatti, potete fare affidamento su APK Mirror, ove potrete scaricare la varie versioni via via rilasciate (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

