Non dovrebbe mancare poi molto alla presentazione ufficiale del primo smartphone pieghevole di OnePlus, circa un mese secondo le ultime indiscrezioni trapelate; sappiamo ormai che il debutto di OnePlus Open era previsto per il 29 agosto, ma l’azienda pare abbia optato per ritardare la presentazione a causa di alcune problematiche con i display. Inizialmente OnePlus si sarebbe affidata a BOE per la produzione di tali componenti, salvo poi accorgersi che la qualità dei pannelli in questione non era adeguata, optando di conseguenza per una fornitura tramite Samsung.

Nelle ultime ore l’azienda ha annunciato su X (ex Twitter) che OnePlus Open arriverà “presto”, senza però fornire una data ufficiale; a placare la curiosità dei fan però ci ha pensato il leaker Max Jambor poco dopo sullo stesso social network.

OnePlus Open sarà presentato entro la fine di ottobre, ecco la presunta data

Sono molti i fan dell’azienda cinese che attendono con ansia l’arrivo del primo pieghevole dell’azienda, OnePlus Open è stato sì protagonista di diverse indiscrezioni nel corso degli ultimi mesi, ma sicuramente in maniera minore rispetto a tanti altri dispositivi, segno di come la società abbia probabilmente cercato di mantenere il massimo riserbo.

A inizio agosto abbiamo avuto modo di vedere alcuni render trapelati che, oltre a fornirci un’idea generale sul design del dispositivo, ci hanno permesso di intravedere alcune presunte modifiche apportate da OnePlus al suo primo smartphone pieghevole, almeno rispetto a quelli che erano i render trapelati precedentemente.

Ad ogni modo, stando a quanto condiviso da Jambor, OnePlus Open dovrebbe essere presentato il 19 ottobre. L’azienda potrebbe aver scelto questa data per distanziarsi dall’evento in programma per il 4 ottobre, durante il quale Google presenterà i nuovi smartphone della serie Pixel 8.

Non ci sono novità al momento per quel che concerne le specifiche tecniche del primo smartphone pieghevole di OnePlus, secondo quanto trapelato in precedenza il dispositivo sarebbe equipaggiato con un display interno pieghevole da 7,8 pollici e uno schermo esterno da 6,3 pollici, entrambi con frequenza di aggiornamento di 120Hz; il cuore di OnePlus Open dovrebbe essere il SoC Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da un massimo di 16 GB di RAM e un minimo di 256 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico principale, questo dovrebbe essere costituito da due fotocamere posteriori da 48 MP, che fungono da sensore principale e sensore ultra grandangolare, accompagnate da una teleobiettivo da 64 MP; riguardo l’alimentazione dello smartphone invece, sarebbe stata implementata una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata.

Insomma, meno di un mese ci separa dalla presunta presentazione ufficiale di OnePlus Open, non dovremo quindi attendere molto per scoprire tutto sul primo smartphone pieghevole dell’azienda cinese.

Potrebbe interessarti anche: OnePlus Open in arrivo in due colori, OnePlus 12 promette specifiche da urlo