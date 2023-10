Quest’anno abbiamo visto come anche Google abbia deciso di unirsi alla serie di produttori che commercializzano smartphone pieghevoli, si tratta di un settore inedito per il colosso di Mountain View che però, nel mese di maggio, ha lanciato Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda.

Il dispositivo in questione, essendo in buona sostanza il primo tentativo della società in questo settore, ha riscosso nel corso del tempo giudizi contrastanti; ciò su cui però praticamente tutti concordano è il fatto che Google farà sicuramente di meglio in futuro, anche se non ci sono informazioni certe riguardo ad un possibile successore di Pixel Fold.

Oggi però grazie ai colleghi di 9to5Google, abbiamo qualche primo timido indizio su un futuro smartphone pieghevole dell’azienda; vediamo qualche dettaglio.

“Comet” potrebbe essere il nome in codice di un nuovo smartphone Pixel pieghevole

Le informazioni che vi riportiamo oggi sono state estrapolate dall’ultima versione dell’app Google Pixel Buds, nella quale l’azienda ha iniziato ad inserire il supporto per gli ormai imminenti Pixel 8 e Pixel 8 Pro, i cui nomi in codice sono rispettivamente “Shiba” e “Husky”.

Durante l’analisi dell’APK i colleghi hanno scovato il nome in codice “Comet” che dovrebbe far riferimento ad un dispositivo finora inedito, esso non dovrebbe appartenere alla serie Pixel 8 visto che non utilizza una razza di cane come codice; l’attuale Pixel Fold è stato internamente ribattezzato “Felix” (dopo una iniziale adozione del nome “Passport”), mentre secondo alcune indiscrezioni i futuri Pixel 9 dovrebbero utilizzare nomi di rettili, come “Komodo” e “Caiman”.

Comet dunque sembra completamente estraneo a tutti questi canoni identificativi, segno di come potrebbe essere separato dal tipico ciclo di rilascio annuale di Pixel; inoltre nel codice menzionato poco sopra questo dispositivo viene non solo raggruppato insieme all’attuale pieghevole dell’azienda, ma viene persino soprannominato “fold” dalla stessa applicazione.

Al momento le informazioni al riguardo sono praticamente inesistenti, considerando che il primo pieghevole dell’azienda è comunque recente, Comet potrebbe riferirsi tanto ad un futuro Pixel Fold 2 quanto ad un possibile pieghevole a conchiglia. Non ci resta che attendere, in futuro ci saranno sicuramente maggiori informazioni al riguardo.

