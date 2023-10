Vendere dispositivi non basta poiché gran parte dei profitti vengono realizzati con i servizi. Il discorso vale anche per Samsung, soprattutto in un momento di crisi del mercato degli smartphone.

In quest’ottica il colosso sudcoreano starebbe sviluppando una propria piattaforma di cloud gaming da offrire al miliardo di utenti nel mondo che utilizzano smartphone o tablet Samsung Galaxy.

Secondo un nuovo rapporto coreano Samsung starebbe per svelare una “piattaforma di gioco cloud” esclusivamente per smartphone e tablet Galaxy.

Samsung pronta ad annunciare il suo servizio di cloud gaming?

Secondo quanto riportato la società avrebbe in mente di fare il grande annuncio alla Samsung Developer Conference 2023 che si terrà a San Francisco il 5 ottobre e una versione beta del servizio sarebbe attualmente in fase di test negli Stati Uniti e in Canada.

Samsung starebbe discutendo le modalità per collaborare con gli sviluppatori di giochi globali per attirare una varietà di titoli di alto profilo, con un vantaggio anche per gli sviluppatori che sul miliardo di dispositivi Galaxy affronterebbero commissioni meno onerose di quelle richieste da Apple e Google.

La preoccupazione della divisione Mobile Experience (MX) di Samsung Electronics è che “il potenziale di crescita del mercato degli smartphone non è più elevato come in passato”. D’altra parte il settore dei videogiochi continua a crescere, non a caso Apple ad esempio offre la piattaforma videoludica Apple Arcade, oltre a Apple Music, Apple News+ ed Apple TV+.

Tuttavia il settore del gaming è un terreno molto agguerrito. Ne sa qualcosa Google che ha fallito con il servizio Google Stadia.

