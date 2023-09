Il mondo dei tablet Android sta vivendo una sorta di seconda giovinezza in quest’ultimo periodo, e una parte del merito va sicuramente a Samsung, che in questi anni ha continuato a credere in questo tipo di prodotti. Se ne state cercando uno di livello e non avete paura di spendere, allora dovreste dare uno sguardo all’offerta disponibile su Amazon in queste ore: sul sito potete trovare Samsung Galaxy Tab S8 con uno sconto di più di 360 euro rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy Tab S8 in offerta al minimo storico Amazon

Samsung Galaxy Tab S8 è stato lanciato lo scorso anno insieme ai fratelli maggiori Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra: tra i suoi punti di forza troviamo l’ampio schermo LTPS TFT da 11 pollici a risoluzione 2560 x 1600 con refresh rate fino a 120 Hz, i quattro speaker by AKG compatibili con Dolby Atmos e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta), espandibili tramite microSD.

Offre una connettività Wi-Fi 6E, ma anche Bluetooth 5.2, GPS e porta USB Type-C (per il 5G occorre salire di prezzo per l’apposita versione). Nonostante la tipologia di dispositivo, Galaxy Tab S8 integra tre fotocamere in tutto: sul retro trovano spazio un sensore principale da 13 MP con autofocus e un sensore ultra-grandangolare da 6 MP, frontalmente abbiamo un sensore ultra-grandangolare da 12 MP adatto anche per le videochiamate di gruppo. Non manca un lettore d’impronte digitali, integrato lateralmente. La batteria è da 8000 mAh e supporta la ricarica Super Fast Charging 2.0 di Samsung fino a 45 W (qui potete consultare le specifiche tecniche complete).

Il tablet è costruito in vetro e alluminio e presenta una zona dover poter agganciare la S Pen magneticamente (inclusa nella confezione). Uscito con Android 12 e One UI 4.1, il device ha attualmente Android 13 e One UI 5.1.1 e dovrebbe spingersi fino ad Android 16 (Samsung ha promesso quattro anni di aggiornamenti del sistema e cinque anni di patch di sicurezza).

Nella sua versione Wi-Fi da 8-256 GB, Samsung Galaxy Tab S8 è stato lanciato al prezzo consigliato di 949 euro, ma grazie all’offerta disponibile in queste ore su Amazon potete risparmiare parecchio. Il tablet è acquistabile nella colorazione Graphite a 587,74 euro, con consegna inclusa (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

