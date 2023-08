Non molto tempo fa abbiamo assistito al debutto della nuova versione dell’interfaccia proprietaria del colosso coreano, la One UI 5.1.1, grazie alla presentazione dei nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 e tablet Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. L’azienda con la nuova versione dell’interfaccia in questione, basata su Android 13, si prefigge l’obbiettivo di migliorare sensibilmente l’esperienza utente con i dispositivi pieghevoli o comunque con display di grandi dimensioni.

Qualche giorno fa Samsung ha annunciato la roadmap inerente al rilascio della One UI 5.1.1 per tutta una serie di dispositivi Galaxy, l’azienda solitamente mantiene la parola (soprattutto in tema aggiornamenti) e infatti ha avviato il rilascio della nuova versione dell’interfaccia proprietaria per i tablet della serie Galaxy Tab S8.

Samsung avvia il rilascio della One UI 5.1.1 in Europa per i Galaxy Tab S8

Come anticipato in apertura dunque, l’azienda coreana ha avviato il rilascio della nuova One UI 5.1.1 per i dispositivi della serie Galaxy Tab S8 nel Vecchio Continente, i tablet ricevono grazie all’update le rispettive versioni firmware X706BXXU5BWH6, X806BXXU5BWH6 e X906BXXU5BWH6. Contestualmente i dispositivi beneficiano, grazie all’update in questione, delle ultime correzioni in materia di sicurezza grazie alle patch di agosto 2023, con le quali Samsung si premura di risolvere 2 vulnerabilità di livello critico, 50 di grado alto e 1 di grado moderato (CVE), oltre a 19 SVE (Samsung Vulnerability and Exposures) specifiche per i dispositivi Galaxy.

L’aggiornamento alla nuova versione One UI introduce diverse novità per i dispositivi dotati di display di grandi dimensioni, fra queste figurano il trascinamento della selezione a due mani per i file, la possibilità di nascondere le finestre popup su uno dei lati e il passaggio rapido tra la visualizzazione popup e la modalità multi-finestra per app supportate. Anche la barra delle applicazioni viene migliorata e può ospitare ora fino a quattro applicazioni utilizzate di recente sul lato destro.

Lato condivisione vengono introdotte alcune novità come la condivisione privata, che ora consente di impostare un tempo di scadenza per ogni file e la possibilità di utilizzare Quick Share per condividere file con coloro che non si trovano sulla stessa rete Wi-Fi.

Anche l’editor di foto integrato nell’interfaccia proprietaria Samsung riceve alcune novità, sono infatti stati sostituiti i cursori di regolazione con quadranti più facili da usare; inoltre al punto di vista della personalizzazione estetica l’azienda ha introdotto la possibilità di cambiare modalità dalla schermata di blocco e ha aggiunto più caratteri per il widget dell’orologio nella schermata di blocco.

Qualora foste possessori di un tablet della famiglia Samsung Galaxy Tab S8 dovreste ricevere a breve la notifica inerente la disponibilità dell’aggiornamento alla One UI 5.1.1, se però non volete aspettare potete procedere manualmente al download e alla successiva installazione dell’update seguendo il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

