L’app Google Home suggerisce che Google avrebbe intenzione di offrire un inedito pacchetto di servizi che potrebbe includere il servizio per la smart home Nest Aware, la soluzione di archiviazione sul cloud Google One e “altro”.

Il codice contenuto nella versione 3.7 dell’app Google Home ora contiene una coppia di stringhe che descrivono un fantomatico “all_in_one_plan”.

Il resto delle stringhe suggerisce che si tratta di un abbonamento All-in-one di Google che include Nest Aware e spazio di archiviazione sul cloud, tuttavia c’è un “e altro” che potrebbe essere solo un riferimento agli altri vantaggi inclusi nel servizio Google One, come le ulteriori funzionalità di modifica in Google Foto, Google Workspace premium, la VPN di Google One, il monitoraggio del dark web, lo sconto del 10% su Google Store e il supporto aggiuntivo.

Google potrebbe lanciare una sorta di Pixel Pass

Dal momento che all’inizio di questo mese Google ha annunciato che Nest Aware subirà un aumento di prezzo, resta da vedere se l’aggiunta di Nest Aware aumenterà il prezzo di Google One, il che sarebbe uno svantaggio per chi non utilizza hardware Nest.

Tuttavia nelle nuove stringhe c’è scritto che sarebbe più conveniente il pacchetto completo rispetto ad abbonarsi separatamente ai servizi.

Un altro dubbio che potrebbe sorgere è se questo abbonamento All-in-one di Google includerebbe anche YouTube Premium che è la principale pretesa degli attuali abbonati a Google One.