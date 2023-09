In attesa di accogliere il nuovo flagship OnePlus 12, che dovrebbe essere presentato entro la fine dell’anno, è il caso di scoprire le ultime su altri due dispositivi Android in arrivo: nelle prossime settimane dovrebbero infatti essere svelati lo smartphone OnePlus 12R (o OnePlus Ace 3, in base al mercato) e il tablet OnePlus Pad Go. Vediamo insieme ulteriori interessanti anticipazioni sui prodotti.

OnePlus 12R è sempre più vicino: ecco le specifiche chiave

Tra ottobre e novembre OnePlus dovrebbe presentare un nuovo smartphone Android di fascia media, che andrebbe ad anticipare il flagship OnePlus 12. In base al mercato dovrebbe prendere il nome di OnePlus 12R o OnePlus Ace 3, come abbiamo visto in queste settimane. A suggerirne un lancio forse più vicino del previsto sono le ultime indiscrezioni, visto che ormai è trapelato quasi tutto sulla presunta scheda tecnica.

Secondo quanto riferito da Digital Chat Station, che conferma alcuni dettagli e ne regala di altri, OnePlus 12R sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e metterà a disposizione un teleobiettivo con sensore Sony IMX709 con zoom ottico 2x, un telaio in metallo e una generosa batteria da 5500 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 100 W. Grazie ai precedenti rumor possiamo quasi completare la scheda tecnica dello smartphone: parlavano di schermo OLED curvo da 6,74 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare OmniVision OV8D10 da 8 MP e teleobiettivo da 32 MP; lato memorie, dovrebbero trovare posto fino ad addirittura 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0.

In Cina lo smartphone dovrebbe essere commercializzato come OnePlus Ace 3, mentre potrebbe arrivare a livello globale con il nome OnePlus 12R.

OnePlus Pad Go è ormai dietro l’angolo

Novità interessanti anche per OnePlus Pad Go, un nuovo tablet Android che dovrebbe essere lanciato in India il prossimo 6 ottobre 2023 e che potrebbe essere il “gemello” di OPPO Pad Air 2. Grazie a un bel mix tra le specifiche che la casa cinese si è lasciata sfuggire sul sito indiano e quelle anticipate oggi dal leaker Mukul Sharma, possiamo già delineare un identikit piuttosto preciso del nuovo tablet.

In base a quanto riferito, OnePlus Pad Go arriverà sul mercato con display LCD ReadFit Eye Care da 11,35 pollici a risoluzione 2,4K e aspect ratio di 7:5, quattro speaker compatibili con Dolby Atmos, connettività Wi-Fi o 4G + Wi-Fi (in base alla versione), SoC MediaTek, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB). Il tablet dovrebbe debuttare con Android 13 e OxygenOS 13.2. Nonostante le dimensioni generali dovrebbero essere leggermente superiori rispetto a quelle di OnePlus Pad, sembra che il tablet sarà più leggero rispetto a quest’ultimo (523 g contro 552 g).

OnePlus Pad Go dovrebbe essere svelato il 6 ottobre 2023 in India, ma per il momento non abbiamo informazioni sul possibile lancio europeo. Non è da escludere che da noi possa essere commercializzato solo nella “versione gemella”, costituita apparentemente dal già citato OPPO Pad Air 2. Ricordiamoci che il mese di ottobre dovrebbe essere quello giusto per scoprire OnePlus Open, il primo smartphone Android pieghevole della casa cinese.

In copertina OnePlus 11

