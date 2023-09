Torniamo ad occuparci di OnePlus Pad Go, nuovo tablet Android che il produttore cinese potrebbe lanciare ufficialmente sul mercato all’inizio del 2024.

Nelle scorse ore è stata la divisione indiana di OnePlus a pubblicare un’immagine su X, confermando che il nuovo tablet Android dell’azienda è in arrivo, il tutto con lo slogan “All Play, All Day”.

In particolare, OnePlus Pad Go dovrebbe vantare una singola fotocamera posteriore di dimensioni piuttosto generose al centro della scocca:

Cosa sappiamo per il momento di OnePlus Pad Go

Sempre nelle scorse ore è arrivato anche un altro contributo relativo al nuovo tablet di OnePlus, ossia la seguente immagine, che ci mostra quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità):

OnePlus Pad Go dovrebbe presentare sulla parte posteriore un look basato su due colori, con una tonalità più scura nella zona attorno alla fotocamera e più chiara nella restante parte.

Per il suo nuovo tablet economico OnePlus non risparmierà sul display, che dovrebbe vantare una risoluzione 2K con aspect ratio in 7:5 e nel complesso dovrebbe essere in grado di offrire agli utenti una qualità di visualizzazione migliore rispetto al resto della concorrenza nello stesso segmento, vantando inoltre il supporto ad una tecnologia per la protezione degli occhi.

OnePlus Pad Go sarà un tablet per l’intrattenimento e, da questo punto di vista, potrà contare sul supporto Dolby Atmos, così da garantire un audio migliore.

Tra le funzionalità software non dovrebbero mancare, infine, un sistema di sincronizzazione dei contenuti, un hotspot condiviso e la possibilità di effettuare il mirroring degli schermi, sincronizzare le notifiche e gestire le chiamate. Il team di OnePlus, inoltre, ha in programma la creazione di ulteriori funzionalità per migliorare l’integrazione cross-device tra i tablet e gli smartphone dell’azienda.

