Il team di sviluppatori di Xiaomi è impegnato in un continuo lavoro di miglioramento di MIUI, l’interfaccia personalizzata del colosso cinese e si prepara a dare il via al rilascio dell’attesa prossima versione, basata su Android 14.

Xiaomi, infatti, ha già dato il via ai test interni di alcune build stabili di MIUI 15, a conferma del fatto che ci avviciniamo a grandi passi al momento del rilascio.

Sono in arrivo le prime build di MIUI 15

MIUI 15 può essere considerata un’evoluzione delle precedenti versioni MIUI, interfaccia protagonista negli ultimi anni di un costante lavoro di ottimizzazione e semplificazione, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità, miglioramenti visivi e miglioramenti delle prestazioni, il tutto con l’obiettivo di fornire agli utenti un’esperienza via via più piacevole.

Con MIUI 15 il colosso cinese prosegue questo processo di miglioramento della sua interfaccia, che va così a proporsi come valida alternativa sia a quella snella degli smartphone di Google che a quella ben più complessa di Samsung.

L’inizio dei test interni di MIUI 15 rappresenta un passo importante verso il suo rilascio, in quanto Xiaomi attribuisce grande importanza a tale fase per portare l’interfaccia ad un livello che possa consentire agli utenti di usarla comodamente nella loro vita quotidiana (e così vengono messi alla prova aspetti come le prestazioni, la stabilità e la compatibilità).

Sono 3 i canali di test avviati da Xiaomi (Cina, India e Global) mentre gli smartphone protagonisti al momento sono quelli delle serie Xiaomi 14, Redmi K70 e POCO F6.

Queste sono le build per i modelli cinesi:

Xiaomi 14 Pro: V15.0.0.1.UNBCNXM

Redmi K70 Pro: V15.0.0.2.UNMCNXM

Redmi K70: V15.0.0.3.UNKCNXM

Redmi K70E: V15.0.0.2.UNLCNXM

Queste sono le build per i modelli Global:

POCO F6 Pro: V15.0.0.1.UNKMIXM

POCO F6: V15.0.0.1.UNLMIXM

Queste sono le build per i modelli europei:

Xiaomi 14 Pro: V15.0.0.1.UNBEUXM

Xiaomi 14: V15.0.0.1.UNCEUXM

POCO F6 Pro: V15.0.0.1.UNKEUXM

POCO F6: V15.0.0.1.UNLEUXM

Queste sono le build per i modelli indiani:

POCO F6 Pro: V15.0.0.1.UNKINXM

POCO F6: V15.0.0.1.UNLINXM

Se tutto procederà secondo i piani, MIUI 15 verrà lanciata insieme agli smartphone della serie Xiaomi 14. Staremo a vedere.

