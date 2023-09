Per anni siamo stati abituati a vedere i rugged phone come dei dispositivi tozzi, pesanti e con un design poco accattivante, ma sembra che le cose stiano finalmente cambiando. I produttori stanno cercando di rendere più piacevoli i nuovi dispositivi e OUKITEL WP27 prova a rompere gli schmo con un design più leggero e slanciato.

Pesa 328 grammi e ha uno spessore di 15,3 millimetri, ma il duo design “camo” lo rende unico nel suo genere e perfetto per gli avventurieri più estremi così come per chi cerca un dispositivo in gradi di resistere a numerosi maltrattamenti ma che abbia un certo appeal.

OUKITEL WP27, fatto per durare

Non solo bello ma anche resistente questo OUKITEL WP27 dotato, manco a dirlo, di certificazioni IP68 e IP69K, oltre alla MIL-STD-810H che ne attesta la capacità di sopravvivere a cadute rovinose, temperature estreme, sporco e acqua (fino a 30 minuti a 1,5 metri di profondità).

Negli ultimi tempi abbiamo assistito a una costante crescita anche in campo fotografico, dove i rugged phone erano stati trascurati in passato. OUKITEL ha inserito un sensore principale da 64 megapixel, in grado di scattare foto di qualità e registrare video in 4K anche in condizioni di luce non ottimali. E quando la luce manca del tutto basta usare la fotocamera da 20 megapixel con illuminatore a infrarossi per la visione notturna, in grado di mostrare un elevato numero di dettagli fino a 20 metri di distanza. Completano la dotazione un sensore macro sa 2 megapixel e una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Le prestazioni di OUKITEL WP27 sono di alto livello, vista la presenza di un chipset MediaTek Helio G99, affiancazto da ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La prima può essere raddoppiata utilizzando la tecnologia di espansione virtuale della RAM, la seconda può essere ampliata con micro SD dalla capacità massima di 2 TB.

L’autonomia non è un problema per questo smartphone, vista la presenza di una batteria da ben 8.500 mAh che garantisce diversi giorni di utilizzo e fino a 1.000 ore in standby prima di dover ricaricare. Completano la dotazione Android 13 e la tecnologia NFC, per i pagamenti in mobilità, perfetta in ogni situazione.

In occasione del lancio di OUKITEL WP27 sul sito ufficiale è attiva una strepitosa promozione: invece di pagare 369,99 dollari (circa 336 euro) spenderete solo 269,99 dollari (circa 245 euro). E se completerete la registrazione seguendo le istruzioni riportate sul sito potrete avere un ulteriore 15% di sconto, finendo per pagare il nuovo smartphone appena 229,49 dollari, circa 215 euro al cambio attuale, davvero niente male.

Acquista OUKITEL WP27 sullo store ufficiale

