Il colosso di Mountain View sta introducendo nell’app Google Messaggi una nuova funzionalità che dovrebbe migliorare l’inoltro dei messaggi a più destinatari.

Attualmente è possibile inviare contenuti solo su una singola chat, mentre la nuova interfaccia consente di inviare un messaggio a più chat e aggiungervi del testo.

Google Messaggi sta migliorando l’invio a più contatti

Per sfruttare questa nuova possibilità basta una pressione prolungata su un SMS, una chat RCS, un’immagine o altro e quindi toccare il menu in alto a destra per accedere a un elenco di conversazioni con le immagini, i nomi e i numeri di telefono dei contatti selezionabili, con la possibilità di creare un nuovo messaggio in basso.

Tramite le caselle di controllo a destra è possibile selezionare più conversazioni e i contatti selezionati appaiono anche nella parte superiore della schermata.

Successivamente basta toccare il pulsante “Avanti” in basso a destra, azione che porta a una schermata con il messaggio nel campo di composizione e la possibilità di scrivere altro, mentre i destinatari restano ancora visibili sopra. Tuttavia è possibile non inviare un messaggio di gruppo con l’opzione “Condividi individualmente” disponibile in alto.

Al momento della scrittura questa nuova funzionalità di Google Messaggi non sembra ancora essere stata ampiamente distribuita e gli utenti che hanno già l’accesso sembrano pochi. Google Messaggi si sta preparando anche a lanciare il supporto degli SMS via satellite in 150 paesi.