Le fotocamere sono ormai diventate una delle specifiche più importanti a bordo di uno smartphone, che si tratti di Android o iOS: entrambi i sistemi operativi sono maturi e le novità di versione in versione si assottigliano sempre di più, e i produttori stanno spingendo l’acceleratore soprattutto sui comparti fotografici. Una delle aziende più attente in tal senso è Samsung, che sta adottando una strategia forse un po’ diversa da quella di altre aziende, puntando ancora sui suoi sensori da 200 MP. Vediamo perché.

ISOCELL e 200 MP: perché Samsung sta puntando in questa direzione

Le fotocamere a bordi degli smartphone si sono evolute molto rapidamente negli ultimi anni, ma naturalmente ci sono ancora delle limitazioni evidenti dovute al fattore di forma compatto. Gli utenti si aspettano sempre di più dai sensori a bordo di dispositivi estremamente sottili e leggeri, ed è anche per questo che sono sempre di più i prodotti con moduli fotografici sporgenti. Uno degli aspetti più richiesti da parte degli utenti riguarda i teleobiettivi, che hanno portato sensibili miglioramenti nei tempi recenti per quanto riguarda lo zoom. Sono tanti i produttori di smartphone che optano per includere teleobiettivi migliorati nei loro flagship (soprattutto, ma non solo), e questi ultimi vengono visti come una sorta di seconda fotocamera principale.

La stessa Samsung è convinta che il teleobiettivo sarà un fattore chiave per guidare i miglioramenti nelle specifiche tecniche degli smartphone del futuro. Una delle aree nelle quali questo tipo di soluzione può brillare è il ritratto, nel quale non è richiesto un ampio campo visivo (spesso distorto con le fotocamere ultra-grandangolari). Possiamo vedere un rapido esempio di distorsione nelle immagini comparative qui sotto, pubblicate da Samsung stessa: la prima foto è stata scattata con una lunghezza focale di 24 mm e un campo visivo di circa 84°, mentre la seconda con uno zoom 3.5x, una lunghezza focale di 85 mm e un campo visivo di 29°. In più, con i teleobiettivi è possibile sfruttare un effetto sfocato per lo sfondo prodotto dalla lunghezza focale, che rende il soggetto ancora più al centro dello scatto in modo “realistico”.

Allo stato attuale, i teleobiettivi vengono perlopiù integrati su smartphone di fascia alta o premium. Il formato ottico dei sensori per le fotocamere grandangolari in questa fascia spazia tra 1/1,4″ e 1″, mentre il formato ottico dei sensori per i teleobiettivi varia da 1/2,7 a 1/2″, a parte alcune eccezioni. Le differenze nelle specifiche portano a una diversa qualità dell’immagine, a colori e a esperienza HDR differenti, e chiudere questo gap è diventata una sfida chiave nell’industria: i produttori spingono sempre di più per cercare di ottenere teleobiettivi che siano in grado di raggiungere lo stesso livello dei sensori grandangolari lato specifiche e funzioni. Visto l’aumento delle dimensioni dei moduli e dei sensori grandangolari, a bordo degli smartphone c’è anche più spazio per i teleobiettivi, e la cosa può giocare a favore per raggiungere scenari vicini a quelli dei sensori ampi, pur mantenendo il vantaggio di una migliore messa a fuoco per i ritratti.

Samsung è convinta che i sensori d’immagine ISOCELL ad altissima risoluzione siano la soluzione perfetta per questa tendenza, che permette di considerare il teleobiettivo come una vera “seconda” fotocamera principale. Nelle immagini qui sotto possiamo dare uno sguardo ad alcune immagini che mostrano come il sensore da 200 MP possa svolgere sia il ruolo di teleobiettivo sia quello “classico” di grandangolo (non ultra-grandangolo, ovviamente), con uno zoom 4x che mostra una qualità paragonabile a quella di un teleobiettivo convenzionale.

I sensori ISOCELL da 200 MP offrono zoom 2x e 4x senza perdite di risoluzione grazie all’algoritmo remosaic: in base a quanto sostiene il produttore, la scena con zoom 4x mostra una qualità dell’immagine paragonabile a quella di un modulo ottico 3x, con un risultato che renderebbe meno necessari sistemi di zoom ottico separati. L’algoritmo in questione è capace di “riorganizzare” i pixel in un modello Bayer RGB, quindi un sensore da 200 MP può mantenere 12,5 MP con zoom 1x, 2x o 4x senza perdite di risoluzione. Si tratta di un valore (12,5 MP) simile a quello delle normali fotocamere grandangolari principali. Samsung cita in particolare i sensori ISOCELL HP2 e HP3 da 200 MP, che possono offrire una qualità dello zoom migliore grazie all’algoritmo di remosaic basato sul deep learning, e possono utilizzare la funzione Tetra²pixel per unire fino a 16 pixel vicini e ottenere una qualità dell’immagine superiore anche in condizioni di poca luce.

In più, forniscono prestazioni migliori per quanto riguarda l’HDR e gli FPS, e grazie al formato ottico da 1/1,3″ a 1/1,4″ possono catturare immagini con una messa a fuoco migliore rispetto ai teleobiettivi convenzionali. Tutti questi vantaggi contribuiscono secondo il produttore far sì che i sensori ISOCELL da 200 MP possano superare la barriera che separa le fotocamere grandangolari dai teleobiettivi.

Cosa ci aspetta dunque? Man mano che i formati ottici delle fotocamere grandangolari utilizzate sugli smartphone premium aumentano di dimensioni, i sensori d’immagine attualmente usati per le fotocamere grandangolari potrebbero in futuro essere incorporati anche nei moduli teleobiettivo. E Samsung ritiene che i sensori ISOCELL HP2 e HP3 siano perfetti per questo tipo di applicazione, visto che sono stati progettati per soddisfare le esigenze a livello di qualità dell’immagine in sé, ma anche di autofocus, HDR e FPS.

Dato che questi sensori hanno già avuto modo di dimostrare il loro valore nei dispositivi attualmente in commercio (come su Samsung Galaxy S23 Ultra, che abbiamo testato qualche tempo fa anche con un confronto tra flagship), sembra proprio che il produttore abbia intenzione di proseguire su questa linea con l’implementazione di miglioramenti ulteriori. Proprio per questo il comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra, ossia la prossima punta di diamante della casa sud-coreana, potrebbe non accogliere rivoluzioni.

