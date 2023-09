Questo mese di settembre ci sta regalando numerose promozioni per il Samsung Shop Online e in generale l’acquisto degli smartphone di ultima generazione del produttore. In questi giorni potete infatti approfittare di diverse iniziative, che potete combinare per ottenere ancora più vantaggi. Le offerte riguardano i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, ma anche Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra: sono disponibili coupon sconto, rimborsi, trade-in con extra valutazioni e persino un tablet in regalo. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 tra coupon, regali e possibile rimborso

Partiamo dagli ultimi arrivati, Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, lanciati durante l’evento Galaxy Unpacked di fine luglio. Come probabilmente saprete, i due condividono alcune delle specifiche tecniche, come il cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, ma si distinguono per il formato: Galaxy Z Fold5 offre un’apertura a libro, con schermo esterno Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici HD+ e schermo interno principale Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+, mentre Galaxy Z Flip5 è uno smartphone a conchiglia con schermo principale Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ e un display esterno secondario Super AMOLED da 3,4 pollici.

Sul Samsung Shop Online sono disponibili diverse promozioni in questi giorni. Innanzitutto viene proposto il codice sconto GALAXY4U, che consente di ottenere uno sconto immediato di 100 euro: non dovete fare altro che digitarlo all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, dopo aver aggiunto uno dei due prodotti al carrello. Il suddetto buono dà quindi diritto a uno sconto di 100 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy Z Flip5 (codice SM-F731B) o Galaxy Z Fold5 (codice SM-F946B) e può essere utilizzato entro e non oltre il 2 ottobre 2023. Decorso il termine, il codice sconto perderà automaticamente effetto. Il codice sconto non è applicabile con il noleggio tramite Samsung Smart Upgrade, e non è cumulabile con altri codici sconto.

In più potete ottenere un generoso omaggio: acquistando Galaxy Z Fold5 o Galaxy Z Flip5 entro il 18 settembre 2023 e registrandoli su Samsung Members entro il 30 ottobre 2023, potrete ricevere direttamente a casa un Samsung Galaxy Tab A8 (codice modello SM-X200NZAEEUE) entro 180 giorni dalla email di convalida.

E non è finita qui, soprattutto se avete un vecchio dispositivo che non utilizzate più o che volete sostituire: acquistando uno dei due smartphone pieghevoli sul Samsung Shop Online entro il 29 settembre 2023 potete approfittare della promozione Samsung Trade-In +Valore, con la quale potete ricevere fino a 700 euro più 100 euro di sconto immediato. Terminata la procedura con successo, riceverete un bonifico sul vostro conto corrente bancario (qui per termini e condizioni completi).

Ricapitolando, queste sono le promozioni attive sul Samsung Shop Online per Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5:

coupon GALAXY4U per uno sconto immediato nel carrello di 100 euro (fino al 2 ottobre 2023)

per uno sconto immediato nel carrello di 100 euro (fino al 2 ottobre 2023) Samsung Galaxy Tab A8 in regalo con l’acquisto entro il 18 settembre 2023 e la registrazione su Samsung Members entro il 30 ottobre 2023

con l’acquisto entro il 18 settembre 2023 e la registrazione su Samsung Members entro il 30 ottobre 2023 Samsung Trade-In +Valore con la possibilità di ricevere fino a 700 euro più 100 euro di sconto immediato nel carrello

Per procedere all’acquisto di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy Z Fold5 sul Samsung Shop Online

Acquista Samsung Galaxy Z Flip5 sul Samsung Shop Online

Quante promozioni per i Galaxy S23 sul Samsung Shop Online

Le promozioni del Samsung Shop Online coinvolgono anche Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. La serie è pensata per soddisfare qualsiasi esigenza: Galaxy S23 è l’ideale per chi desidera potenza combinata a un formato tascabile e compatto, Galaxy S23+ condivide praticamente ogni specifica con il fratello minore, ma aumenta in dimensioni (schermo compreso, ovviamente) e capacità della batteria, mentre Galaxy S23 Ultra è il flagship, con un comparto fotografico ancora più prestante e uno schermo ancora più ampio. Tutti e tre condividono il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. I tre smartphone Android sono un successo commerciale, ma non per questo il produttore ha intenzione di fermarsi.

Sul Samsung Shop Online sono disponibili alcune promozioni perfette se state puntando a uno dei tre prodotti. Come prima cosa è accessibile il codice sconto PREMIUMS23, che garantisce uno sconto immediato nel carrello del 20% su tutti e tre i modelli: per ottenerlo non dovete fare altro che digitarlo nel campo dedicato ai codici promozionali. Il codice dà dunque diritto a uno sconto del 20% sul prezzo di vendita di Samsung Galaxy S23 Ultra (codice SM-S918), Galaxy S23+ (codice SM-S916) oppure Galaxy S23 (codici SM-S911). Sarà spendibile fino al 2 ottobre 2023, è utilizzabile in unica soluzione e non è cumulabile con altri codici sconto.

In aggiunta, effettuando l’acquisto entro il 17 settembre 2023 e aderendo alla promozione Samsung Members (entro il 12 ottobre 2023), potete ottenere fino a 300 euro di rimborso (entro 45 giorni lavorativi dall’email di convalida, in caso di approvazione). Come con i pieghevoli qui sopra, potete ottenere in regalo il tablet Samsung Galaxy Tab A8 effettuando l’acquisto su Samsung Shop Online entro il 18 settembre 2023 e registrandolo entro il 30 ottobre 2023 su Samsung Members. In più, acquistando Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra su Samsung Shop Online entro il 29 settembre 2023, potete sfruttare il programma Trade-In Samsung +Valore (nel caso abbiate un dispositivo usato): con l’iniziativa potete ottenere 100 euro di sconto immediato nel carrello e potete ottenere fino a 700 euro di ulteriore rimborso in base al modello.

Ricapitolando, queste sono le promozioni attive sul Samsung Shop Online per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra:

coupon PREMIUMS23 per uno sconto immediato nel carrello del 20% (fino al 2 ottobre 2023)

per uno sconto immediato nel carrello del 20% (fino al 2 ottobre 2023) possibilità di ricevere un rimborso fino a 300 euro con acquisto entro il 17 settembre 2023 e registrazione su Samsung Members entro il 21 ottobre 2023

con acquisto entro il 17 settembre 2023 e registrazione su Samsung Members entro il 21 ottobre 2023 Samsung Galaxy Tab A8 in regalo con l’acquisto entro il 18 settembre 2023 e la registrazione su Samsung Members entro il 30 ottobre 2023

con l’acquisto entro il 18 settembre 2023 e la registrazione su Samsung Members entro il 30 ottobre 2023 Samsung Trade-In +Valore con possibilità di ricevere fino a 700 euro più 100 euro di sconto immediato nel carrello

Per procedere all’acquisto di Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra potete seguire uno dei link qui di seguito:

Acquista Samsung Galaxy S23 e S23+ sul Samsung Shop Online

Acquista Samsung Galaxy S23 Ultra sul Samsung Shop Online

