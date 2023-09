In occasione del CES 2023 di Las Vegas Google aveva annunciato il futuro arrivo di Watch Unlock, un nuovo metodo di sblocco che permetterà agli utenti in possesso di uno smartwatch Wear OS di sbloccare lo smartphone Android a cui è associato, a patto che lo smartwatch sia sbloccato e si trovi entro una distanza minima prestabilita.

La funzionalità non è ancora disponibile per gli utenti e non è chiaro se il colosso di Mountain View abbia intenzione di rilasciarla insieme ad Android 14, ad ogni modo i colleghi di 9to5Google sono riusciti ad attivare Watch Unlock, dandoci la possibilità di vedere il processo di configurazione e alcuni dettagli sul funzionamento.

Ecco come dovrebbe funzionare Watch Unlock

Le immagini che potete vedere poco sotto provengono dai colleghi sopra menzionati e ci permettono di dare uno sguardo al funzionamento di Watch Unlock.

Il processo di configurazione della funzionalità sembra estremamente semplice, quando sarà rilasciata gli utenti potranno utilizzare l’app mobile Pixel Watch e accedere alle impostazioni della Sicurezza, ma pare che sia anche possibile attivare il tutto direttamente dalle Impostazioni in Android 14, seguendo il percorso Sicurezza e privacy -> Maggiore sicurezza e privacy -> Sblocco orologio.

Google ha stabilito alcuni paletti per il funzionamento di Watch Unlock, affinché tutto funzioni a dovere lo smartwatch deve essere sbloccato, al polso e entro 10 cm dal telefono, in seguito sarà sufficiente scorrere verso l’alto sulla schermata di blocco o toccare una notifica in arrivo e lo smartphone si sbloccherà.

Ogni azione di sblocco richiede un feedback tattile e una notifica sull’orologio, dando al contempo agli utenti la possibilità di ribloccare il telefono direttamente dallo smartwatch; inoltre, qualora il dispositivo indossabile dovesse attivare lo sblocco mentre è aperta una schermata con password o PIN, sul telefono verrà visualizzato il messaggio “Sbloccato dall’orologio“.

Big G si premura di informare gli utenti di come Watch Unlock potrebbe essere leggermente meno sicuro rispetto ai metodi di sblocco tradizionali come riconoscimento del volto, impronta digitale o pattern complessi, e di come tale funzionalità potrebbe in parte diminuire l’autonomia del dispositivo indossabile.

Non ci sono informazioni precise riguardo le tempistiche di rilascio di Watch Unlock da parte di Google, l’azienda potrebbe introdurre la prossima funzione con l’imminente nuova versione del sistema operativo Android 14, o potrebbe attendere il lancio di Pixel Watch 2 e Wear OS 4 a ottobre; non ci resta che attendere per scoprirlo.

