HUAWEI MatePad 11.5″ PaperMatte Edition è un tablet che si crede un foglio di carta

Nella giornata di ieri, assieme ai nuovi smartwatch e cuffie, HUAWEI ha presentato ufficialmente anche il tablet HUAWEI MatePad 11.5″ PaperMatte Edition, una variante del MatePad 11.5 che è stato annunciato in Italia lo scorso 22 agosto.

La peculiarità di questa variante risiede nel display, definito “PaperMatte” per via del vetro trattato in modo da ridurre quasi in toto i riflessi, che ha l’ambizione di trasmettere agli utenti lo stesso feeling visivo che si prova quando si legge qualcosa su carta.

HUAWEI MatePad 11.5″ PaperMatte Edition è ufficiale

Il tablet HUAWEI MatePad 11.5″ PaperMatte Edition riprende in tutto e per tutto la versione standard già disponibile in Italia, che è animata dallo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, guadagnando semplicemente una marcia in più sul fronte del display e offrendo un maggiore quantitativo di memoria (la RAM sale a 8 GB e lo spazio di archiviazione raddoppia a 256 GB).

Non cambiano tecnologia, diagonale, risoluzione e frequenza di aggiornamento (resta un pannello TFT LCD da 11,5 pollici in 3:2 con risoluzione QHD e refresh rate a 60 o 120 Hz) ma arriva la visualizzazione “PaperMatte”: grazie a una trattamento anti-riflesso a livello nanometrico, il produttore cinese è riuscito a eliminare il 97% delle interferenze luminose per offrire all’utente un’esperienza visiva simile a quella che si ha leggendo direttamente su carta.

È prevista anche una modalità eBook che consente di fruire di libri e fumetti sul tablet con lo stesso comfort visivo che si percepirebbe su carta. Rimane la compatibilità col pennino HUAWEI M-Pencil di seconda generazione (ha un prezzo di 49,90 euro).

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo tablet HUAWEI MatePad 11.5″ PaperMatte Edition.

Dimensioni: 260,88 x 176,82 x 6,85 mm

x x Peso: 499 grammi

Display: TFT LCD da 11,5″ QHD (in 3:2) a 120 Hz

da (in 3:2) a SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 644

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 GB (RAM) e 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: 13 MP (f/1.8) con AF

(f/1.8) con AF Fotocamera anteriore: 8 MP (f/2.2), ultra-grandangolare a 105°

(f/2.2), ultra-grandangolare a 105° Audio: stereo (quattro speaker)

(quattro speaker) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , USB Type-C 2.0 , Connettore magnetico

(802.11 ax), , , Batteria: 7700 mAh con ricarica rapida cablata a 22,5 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HarmonyOS 3.1

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa del modello standard.

Disponibilità e prezzo di HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition



Il nuovo HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition sarò disponibile all’acquisto in Europa a partire dal prossimo 18 settembre, nell’unica colorazione Space Gray e nell’unica versione Wi-Fi con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, al prezzo di 499 euro.

Al momento della stesura di questo articolo, nonostante il prezzo in euro e la disponibilità europea, non sappiamo se e quando questa edizione speciale del tablet arriverà in Italia, dove è già da tempo possibile acquistare il modello standard al prezzo consigliato di 299,90 euro.

Acquista HUAWEI MatePad 11.5 sul HUAWEI Store