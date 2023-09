Google Chrome per Android accoglie alcune interessanti novità estetiche con le versioni più recenti: parliamo di novità in stile Material You per la barra degli indirizzi, ma anche di una modifica al lucchetto che troviamo in alto a sinistra, accanto all’indirizzo stesso. Vediamo più da vicino di che si tratta.

Ecco la nuova barra degli indirizzi di Google Chrome per Android

Partiamo dalla novità più consistente, che sta spuntando nelle ultime versioni di Google Chrome per Android e che tocca la cosiddetta Omnibox. Si tratta come spesso capita di un cambiamento lato server, per il quale rimane probabilmente necessario disporre di una delle release più recenti (116 o 117). Premendo nella barra per iniziare una ricerca, non potrete fare a meno di notare il cambiamento in stile Material You dei vari suggerimenti di ricerca: l’intera parte è ora a forma di rettangolo con angoli arrotondati, e include le varie voci non più visualizzate come normale testo su sfondo uniforme, ma ognuna con una sua porzione separata con colori dinamici. Quasi come se si trattasse di una ricerca all’interno del Pixel Launcher.

Questi cambiamenti erano già spuntati addirittura lo scorso anno (tra test iniziale e distribuzione a pochi utenti per volta), ma in queste ore sembra che il rollout stia riguardando una maggiore quantità di utenti, apparentemente a partire dalla versione 116 di Chrome per Android. Trattandosi di novità a livello server, aggiornare l’app potrebbe non essere sufficiente: se avete fretta, potete provare a forzare la chiusura dell’app e riaprirla, ma non è detto che funzionerà.

L’altra novità dovrebbe invece essere legata a un aggiornamento di Google Chrome su Android. Stiamo parlando del lucchetto in alto, che consente di visualizzare le informazioni sul sito attualmente visitato. Con l’update alla versione 117, il lucchetto è stato sostituito da una nuova icona, forse un po’ troppo vicina al confine della “pillola”. Premendola potete avere accesso alle stesse indicazioni fornite finora dal lucchetto.

Per provare quest’ultima e per avere maggiori possibilità di ottenere la nuova barra degli indirizzi con suggerimenti in Material You, potete aggiornare Google Chrome per Android all’ultima versione seguendo il badge qui sotto, che vi porterà direttamente al Google Play Store. Avevate già notato queste novità sul vostro browser o non vi sono ancora arrivate?

