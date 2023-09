Google Wallet, il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei più apprezzati dell’intero panorama Android, sta ricevendo una nuova interfaccia utente e nuove animazioni, già avvistate qualche mese fa.

A poco più di un anno dal lancio (prima era nota come Google Pay anche dalle nostre parti), l’applicazione è sempre più completa e coerente con i concetti di Material You professati da Google. Scopriamo i dettagli delle ultime novità.

Arrivano novità grafiche per Google Wallet

A metà dello scorso giugno vi avevamo raccontato di alcune novità grafiche che sarebbero presto giunte all’interno dell’app Google Wallet.

Nello specifico, alcuni utenti con la versione 2.193.x dell’app avevano già ricevuto una nuova interfaccia più compatta (che potete apprezzare dalla seguente immagine di confronto) ma anche nuove animazioni collegate direttamente alla nuova UI (più precisamente, le carte di credito non vengono più proposte come carosello ma sono ora sovrapposte e sotto la carta compare il nome dell’ente bancario emittente della carta stessa).

Su entrambi gli smartphone che abbiamo utilizzato a scopo di test, ovvero un Samsung Galaxy Z Flip3 5G (trovate qui la nostra recensione) e un Google Pixel 7 Pro (trovate qui la nostra recensione), l’app Google Wallet è aggiornata all’ultima versione disponibile (ovvero la 2.203.562839265).

Pertanto, è lecito ipotizzare che la nuova interfaccia e le nuove animazioni sembrano in distribuzione graduale lato server e non dipendano direttamente da un aggiornamento dell’app (anche perché, in passato, sono state avvistate anche sulla versione 2.193.x dell’app).

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per scaricare o aggiornare l’app di Google Wallet all’ultima versione disponibile dovrete rivolgervi al Google Play Store: basterà effettuare un tap sul badge sottostante e poi, ancora, su “Installa” (in caso di primo download) o “Aggiorna” (nel caso in cui vi venga segnalato l’aggiornamento).

Come anticipato in precedenza, la nuova interfaccia non sembra collegata direttamente a un aggiornamento dell’app ma è più plausibile che sia in distribuzione graduale, lato server, da parte di Google. È comunque buona prassi quella di mantenere aggiornata l’app all’ultima versione disponibile.

