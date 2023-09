Il team di Google ha deciso di correre in soccorso degli utenti Google Pixel Buds che riscontrano un volume troppo basso o sentono un ronzio con le loro cuffie, pubblicando un’apposita guida.

Non è chiaro quanto diffuso sia il problema in questione ma se il colosso di Mountain View ha ritenuto di dover pubblicare una guida per risolverlo è probabile che interessi un consistente numero di utenti.

Come risolvere il problema del volume con Google Pixel Buds

Ecco come Google presenta il problema:

Hai mai sentito il volume basso sugli auricolari o un ronzio? Queste situazioni non sono ideali ma possono verificarsi proprio nel bel mezzo della nostra canzone preferita o durante una chiamata o durante la parte più intensa di un film.

Iniziamo dagli smartphone Google Pixel, nei quali nelle Impostazioni potrebbe esserci l’opzione per gli sviluppatori per disabilitare il volume attivata e che è possibile disattivare seguendo questi passaggi:

andare nel menu delle Impostazioni

selezionare Sistema

entrare nelle opzioni per gli sviluppatori

nella sezione Rete disattivare l’opzione “disabilita volume assoluto”

Passando ai dispositivi Android non Google Pixel, le opzioni disponibili sono due. La prima, volta ad attivare la sincronizzazione del volume multimediale, richiede i seguenti passaggi:

toccare Connessioni

toccare Bluetooth

toccare Avanzate

attivare “Sincronizzazione volume multimediale”

La seconda opzione richiede invece i seguenti passaggi:

andare nel menu delle Impostazioni del dispositivo

toccare Rete

toccare Bluetooth

selezionare le cuffie Google Pixel Buds

modificare il nome del device e chiamarlo “ABS-DO-ENABLE”

toccare e tenere premuto il nome del device

disconnettere e toccare sul nome del device per rieffettuare la connessione

Inoltre, il team di Google consiglia agli utenti di pulire spesso le cuffie Google Pixel Buds al fine di eliminare eventuali tracce di sudore, liquidi o accumuli nella parte anteriore degli auricolari.

