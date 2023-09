Dopo il successo della versione So Purple, Nokia annuncia l’arrivo di una nuova colorazione per Nokia G42 5G: si tratta della So Pink, una versione che segue l’onda del successo del film “Barbie”, che ha dipinto il mondo di rosa. Andiamo insieme a scoprirla.

Nokia G42 5G arriva in Italia nella colorazione So Pink

Nokia G42 5G è uno smartphone Android di fascia media lanciato nel nostro Paese alla fine di giugno 2023: come forse saprete, il punto di forza del dispositivo è il suo design QuickFix, realizzato in collaborazione con iFixit, che lo rende facilmente riparabile anche dall’utente grazie alle guide e alle parti di ricambio messe a disposizione dal portale. Lo smartphone può essere aggiustato a casa con i kit iFixit, che si tratti dello schermo, della porta di ricarica, della batteria o della cover posteriore, con prezzi a partire da 24,95 euro.

“Riparabile e alla moda: la nuova versione So Pink di Nokia G42 5G soddisfa tutte le esigenze. Salvaguarda l’ambiente e ha un design chic ed elegante“, afferma Lars Silberbauer, CMO of HMD Global. “Riparabile non è sinonimo di banale. Questo smartphone 5G è caratterizzato da uno stile brillante e vivace che, si spera, le persone possano apprezzare“.

Al di là della colorazione rosa, la nuova versione non differisce dal modello lanciato a inizio estate. Offre uno schermo IPS LCD da 6,56 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e vetro Gorilla Glass 3, e il SoC Qualcomm Snapdragon 480+ 5G affiancato da 6 GB di RAM (espandibili con RAM virtuale) e da 128 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1 TB). Lato connettività risulta piuttosto completo grazie a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C, anche se manca l’NFC.

La fotocamera da 50 MP offre algoritmi di imaging basati sull’intelligenza artificiale, una modalità Ritratto per mettere in risalto il punto di messa a fuoco e una Night Mode per gli scatti con poca luce. L’audio OZO 3D rende il suono dei video ancora più chiaro e profondo. Nokia si è concentrata anche sull’autonomia, visto che ha dotato il suo smartphone di 5000 mAh (con ricarica rapida cablata da 20 W), con una batteria in grado di mantenere almeno l’80% della capacità originale dopo 800 cicli di ricarica completa. Qui potete consultare la scheda tecnica completa.

Nokia G42 5G nella nuova versione So Pink è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore al prezzo consigliato di 259 euro, con spedizione gratuita. Se non siete convinti della nuova colorazione potete sempre optare per le versioni So Grey e So Purple. Per quanto riguarda le riparazioni, i kit sono disponibili su iFixit a 5 euro, mentre i pezzi di ricambio hanno un costo che parte dai 24,95 euro (scocca, batteria o porta di ricarica) e da 49,95 euro (schermo). Per aggiungere protezione è possibile portarsi a casa anche la nuova custodia trasparente, realizzata con materiali riciclati al 100% e con un imballaggio completamente riciclabile: costa 29,90 euro.

Allora: cosa ve ne pare della nuova variante “Barbie”?

