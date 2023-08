Anche quella di oggi è una giornata ricca di aggiornamenti per gli smartphone Android e non solo: Samsung chiude il cerchio della sua One UI 5.1.1 per i pieghevoli, aggiornando Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G, e rilascia la versione stabile della One UI 5 Watch per Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro; nel frattempo, sono in distribuzione aggiornamenti per OnePlus Nord 3 5G, OnePlus 11R, OnePlus Nord N200 5G e OnePlus Nord N20 5G. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G

Samsung conclude la distribuzione della One UI 5.1.1 per la sua gamma di pieghevoli: mancavano all’appello solo Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G, che stanno ricevendo in queste ore proprio l’aggiornamento in questione. Si tratta della versione che ha debuttato con Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, lanciati durante il recente Galaxy Unpacked. Sono in rollout in Europa le versioni F916BXXU4KWH7 (Galaxy Z Fold2 5G), F700FXXUDKWH7 (Galaxy Z Flip) e F707BXXUAKWH7 (Galaxy Z Flip 5G).

Le novità sono parecchie e includono una rinnovata taskbar, miglioramenti per il passaggio dalla visualizzazione pop-up a quella a schermo diviso e per la schermata del multitasking, passi avanti per la Flex Mode, controlli multimediali migliorati, miglioramenti per Samsung Health e tanto altro. Per il changelog completo potete seguire questo link. La distribuzione della One UI 5.1.1 è partita in questi giorni anche per i tablet, ma non ha ancora raggiunto tutti i modelli compatibili.

Novità aggiornamento One UI 5 Watch per Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

Aggiornamento importante in arrivo anche su Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro: dopo il periodo di beta test, i due smartwatch stanno ricevendo in queste ore l’attesa versione stabile della One UI 5 Watch a livello globale. L’update è basato su Wear OS 4 e ha debuttato su Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, lanciati durante lo scorso Galaxy Unpacked. Le novità sono tantissime (qui potete leggere il changelog completo) e includono quadranti inediti, miglioramenti per Samsung Health, per il backup dei dati, passi avanti per il controllo delle chiamate dello smartphone e non solo.

Il rollout è partito in queste ore e dovrebbe raggiungere tutti i Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro nel giro di qualche giorno. Ci aspettiamo qualcosa di simile a breve per Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord 3 5G, OnePlus 11R, OnePlus Nord N200 e N20 5G

Cambiamo marchio perché ci sono aggiornamenti in distribuzione anche in casa OnePlus. Iniziamo da OnePlus Nord 3 5G, che sta ricevendo la OxygenOS 13.1.0.570 a partire dall’India: le novità includono miglioramenti per l’autonomia dello smartphone, perfezionamenti per la stabilità del sistema e miglioramenti per le prestazioni della fotocamera, in particolare per offrire colori più vividi, un migliore effetto dell’esposizione e una maggiore chiarezza.

Si aggiornano poi OnePlus Nord N20 5G e OnePlus Nord N200 5G con le versioni CPH2459_11.C.15 e DE2117_11.C.25 a partire dal Nord America. Le novità non sono particolarmente numerose: si parla solo dell’integrazione delle patch di sicurezza di agosto 2023.

Infine abbiamo OnePlus 11R, che si aggiunge in India al programma beta di Android 14 e OxygenOS 14: si tratta di un programma chiuso e limitato a 500 utenti, che probabilmente sarà ampliato nel corso di qualche settimana.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, OnePlus Nord 3 5G, OnePlus 11R, OnePlus Nord N200 e N20 5G

Per cercare nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip o Galaxy Z Flip 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per OnePlus Nord 3 5G, OnePlus Nord N200 5G e OnePlus Nord N20 5G potete invece seguire “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per verificare l’arrivo dell’update per gli smartwatch Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro dovete invece passare dall’app Galaxy Wearable, utilizzando lo smartphone abbinato.

