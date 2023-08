Sono trascorsi ben dieci anni dal debutto di Fairphone — brand nato con la mission dichiarata di realizzare prodotti migliori rispetto a quelli della concorrenza sotto il profilo della sostenibilità ambientale — e ben presto ci sarà un nuovo smartphone da raccontare: Fairphone 5 è prossimo al lancio, ma di lui sappiamo già quasi tutto grazie ad un leak che comprende dettagli tecnici, immagini del dispositivo e persino il suo prezzo.

Fairphone 5 si avvicina: il prezzo della sostenibilità

La sostenibilità dei prodotti di Fairphone è strettamente legata alla loro riparabilità, che dipende fortemente dalla modularità sottesa alle scelte costruttive; il nuovo Fairphone 5 non si allontanerà da questo concept, anzi punterà ancora una volta a quella clientela che preferisce un prodotto amico dell’ambiente e attento all’aspetto sociale, pur senza primeggiare dal punto di vista delle prestazioni e senza rappresentare il migliore affare dal punto di vista economico.

A questo proposito, la fonte riporta che Fairphone 5 avrà un prezzo di listino di ben 699 euro, dunque non sarà uno smartphone economico, anzi metterà a referto un rincaro di ben 120 euro rispetto al predecessore.

Alla base di questo aumento di prezzo si pongono una serie di fattori di una certa importanza: da una parte, c’è una nuova etichetta che evidenzia l’impegno del produttore contro i cambiamenti climatici attraverso la riduzione dell’impronta carbonica del dispositivo nell’arco del suo ciclo vitale; dall’altra parte, Fairphone 5 è realizzato con materiali riciclati per il 30-40% e provenienti per il 70% dal commercio equo e solidale.

Modularità e supporto software

In aggiunta a questo, il team di Fairphone ha puntato con insistenza ancora maggiore sull’aspetto della modularità, che dovrebbe rendere le riparazioni di Fairphone 5 ancora più facili. A quanto si apprende, il numero di moduli interni è destinato a salire a undici, contro gli otto del modello attuale, e ognuno di essi sarà comodamente acquistabile dal sito del produttore. I nuovi moduli in discorso sono: fotocamere, carrellino per le due SIM o per la microSD e motorino di vibrazione.

Negli ultimi tempi abbiamo visto diversi OEM Android darsi da fare per migliorare il supporto software garantito ai propri dispositivi — la stessa Google sembra in procinto di compiere altri progressi — e Fairphone non vuole essere da meno, anzi: secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Fairphone 5 potrebbe presto diventare lo smartphone col più lungo supporto software garantito in commercio, si parla addirittura di otto anni.

Dettagli tecnici: SoC e display

Dal punto di vista tecnico, Fairphone 5 dovrebbe essere uno smartphone maggiormente al passo con i tempi, in grado di garantire prestazioni quanto meno dignitose. A questo proposito, la fonte segnala l’adozione del SoC Qualcomm QCM6490 octa-core fino a 2,7 GHz, attualmente pensato soprattutto per applicazioni industriali e — in teoria — su livelli paragonabili a quelli dello Snapdragon 778G 5G. Proprio la scelta di questo SoC, supportato più a lungo da Qualcomm, sarebbe decisiva per il supporto software dello smartphone stesso: Fairphone 5 dovrebbe arrivare sul mercato con Android 13 ed avere aggiornamenti ufficiali garantiti fino al 2031.

Il nuovo smartphone dovrebbe portare in dote anche un display (ovviamente modulare) più moderno: si segnala un pannello OLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2770 x 1224 pixel e refresh rate fino a 90 Hz. L’unico taglio di memoria proposto dovrebbe offrire 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Passando alle fotocamere, dovrebbero essere tre in totale: due posteriori e una anteriore, tutte da 50 megapixel.

Un altro upgrade atteso riguarda la batteria, che dovrebbe essere da 4.200 mAh, mentre la connettività comprenderà: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E. Non dovrebbe mancare all’appello neppure la certificazione IP55.

Disponibilità

Stando alle informazioni emerse, Fairphone 5 verrà presentato il 31 agosto 2023 e arriverà ufficialmente in vendita entro la fine di settembre — con preordini al via sin dalla presentazione; i clienti potranno scegliere tra una variante con cover posteriore trasparente e due più classiche Sky Blue e Gray.

