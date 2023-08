Negli ultimi tempi, complice l’avvicinarsi della presentazione ufficiale prevista per il 1° settembre, si fa un gran parlare di Xiaomi 13T Pro; lo smartphone è infatti già stato protagonista di diverse fughe di notizie, di recente abbiamo per esempio potuto vedere una serie di dettagli riguardanti il comparto fotografico, nonché i primi render del dispositivo, grazie ai quali ci siamo potuti fare un’idea del design dello smartphone.

Oggi grazie a nuove indiscrezioni ricapitoliamo quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del prossimo smartphone dell’azienda cinese.

Ecco le presunte caratteristiche tecniche di Xiaomi 13T Pro

Nelle ultime ore Yogesh Brar ha condiviso su X (ex Twitter) quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche dell’ormai imminente Xiaomi 13T Pro, non c’è praticamente nulla di nuovo rispetto a quanto già trapelato in precedenza, ma possiamo cogliere l’occasione per fare una sorta di riepilogo di ciò che sappiamo al momento.

Sia ben chiaro che, come di consueto, si tratta per il momento di indiscrezioni e dunque tutte le informazioni vanno comunque prese con le pinze fino alla presentazione ufficiale da parte dell’azienda, Xiaomi 13T Pro sarà la versione globale di Redmi K60 Ultra, presentando le maggiori differenze principalmente in ambito fotografico (per quanto ne sappiamo al momento).

Lo smartphone dovrebbe presentarsi con un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5 K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato, sotto il cofano a muovere il tutto dovrebbe essere presente il processore MediaTek Dimensity 9200+, accompagnato da RAM LPDDR5X e memorie interne UFS 4.0 (dovrebbero essere disponibili tre o quattro configurazioni).

Per quel che concerne il comparto fotografico, come già visto nel dettaglio qualche giorno fa, Xiaomi 13T Pro dovrebbe poter fare affidamento (oltre che sulla collaborazione con Leica) su un sensore principale Sony IMX 707 da 50 MP, un teleobiettivo OmniVision OV50D da 50 MP e un obiettivo ultra grandangolare Omnivision OV13B da 13 MP; anteriormente invece ci sarebbe la stessa fotocamera selfie utilizzata per Redmi K60 Ultra con un sensore Sony IMX 596 da 20 MP.

Ad alimentare il dispositivo dovrebbe esserci una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W, lo smartphone dovrebbe vantare al contempo la certificazione IP68 contro acqua e polvere. Xiaomi 13T Pro dovrebbe arrivare sul mercato equipaggiato con MIUI 14 basata su Android 13, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire se quanto condiviso finora corrisponda al vero.

In copertina Xiaomi 13 Ultra

