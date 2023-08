Con i nuovi smartwatch Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, Samsung ha portato al debutto la One UI 5 Watch, la più recente versione dell’interfaccia utente da polso basata su Wear OS 4. L’aggiornamento, a brevissimo, dovrebbe arrivare anche sulle due generazioni precedenti di smartwatch, ovvero Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5.

Stando alle tempistiche divulgate a inizio mese dal colosso sudcoreano, la settimana appena iniziata dovrebbe essere quella prevista per l’inizio del rilascio dell’aggiornamento.

One UI 5 Watch sui “vecchi” Galaxy Watch: forse ci siamo

Dopo una lunga fase di beta testing, gli smartwatch 2021 e 2022 di casa Samsung si preparano al rilascio in forma stabile della One UI 5 Watch, l’ultima versione da polso della One UI basata su Wear OS 4, sistema operativo rivoltato come un calzino (in positivo) in seguito all’inizio della collaborazione in tal senso tra Samsung e Google.

Il changelog condiviso da Samsung è lunghissimo e sottolinea la grande quantità di novità a tutto tondo che riceveranno a brevissimo gli smartwatch più “vecchi” che, hardware a parte, si avvicineranno di molto all’esperienza utente offerta dai più recenti Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic.

È appena iniziata la trentacinquesima settimana del 2023

Rifacendoci alle tempistiche divulgate da Samsung all’inizio del mese, i vari Samsung Galaxy Watch4, Samsung Galaxy Watch4 Classic, Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro avrebbero dovuto ricevere la One UI 5 Watch a partire dalla trentacinquesima settimana del 2023.

Calendario alla mano, la trentacinquesima settimana del 2023 è proprio quella che comincia oggi, lunedì 28 agosto 2023: pertanto, è lecito attendersi l’avvio del rilascio del nuovo corposo aggiornamento già entro la fine della settimana in corso.

Poi, come sempre accade in questi casi, è normale ipotizzare un rilascio graduale (e scaglionato) dell’aggiornamento, che raggiungerà via via un numero sempre maggiore di utenti.

Per veirficare la presenza dell’aggiornamento ed eventualmente scaricarlo e installarlo sul vostro Samsung Galaxy Watch4 o Samsung Galaxy Watch5, basterà aprire l’app Galaxy Wearable installata sul vostro smartphone Android e seguire il percorso “Impostazioni orologio > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

