L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta introduce novità grafiche belle e utili

Nelle scorse ore, il team di sviluppo di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il ramo beta dell’arcinota applicazione di messaggistica — arrivata così alla versione 2.23.18.8 per dispositivi Android — e le novità introdotte uniscono l’utile e il dilettevole, o meglio rinnovamento grafico e utilità pratica. In particolare, è in roll out una nuova animazione, con annessa descrizione dettagliata, quando si esegue lo switch dai messaggi vocali ai videomessaggi; in aggiunta a questo, il team è intervenuto nuovamente sulle chiamate.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

WhatsApp Beta 2.23.18.8: le novità dell’aggiornamento

Pochi giorni addietro, nell’articolo relativo a WhatsApp Beta per Android 2.23.18.7, vi avevamo parlato del restyling delle Impostazioni dell’applicazione, che unisce una grafica più moderna ad una migliore usabilità. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo all’articolo linkato sopra, in questa sede ci interessa invece raccontarvi dell’altra novità che alcuni beta tester avevano notato già con quella versione e che sta prendendo piede con il rilascio della 2.23.18.8.

Come potete vedere nel video riportato qui sotto, WhatsApp ha introdotto un’animazione che segnala il passaggio dai messaggi vocali ai nuovi videomessaggi: come prima, lo switch avviene con un tocco sull’icona, ma adesso viene evidenziato da una piacevole animazione e da una descrizione dei comandi eseguibili (“Tieni premuto per registrare l’audio. Tocca per passare al video” e “Tieni premuto per registrare il video. Tocca per passare all’audio”).

Quanto alla seconda novità, negli ultimi tempi abbiamo visto come il team di WhatsApp sia intervenuto a più riprese sulle chiamate, con particolare riferimento a quelle di gruppo e alle videochiamate. In questo caso, non siamo di fronte ad una nuova funzione, bensì ad informazioni più dettagliate che ne dovrebbero facilitare la fruizione. Sì, perché l’aggiornamento ha introdotto — non ancora per tutti — dei messaggi che compaiono nelle conversazioni al verificarsi di determinati eventi relativi alle chiamate. In particolare, in caso di chiamata persa o terminata, l’evento nella conversazione include dettagli come la durata della chiamata o motivo per cui la stessa non è andata a buon fine (chiamata senza risposta, chiamate da numeri sconosciuti silenziate tramite l’opzione dedicata nelle impostazioni, modalità non disturbare e quant’altro). In riferimento a questa seconda novità, purtroppo, non abbiamo ancora uno screenshot da mostrarvi, in quanto la stessa risulta ancora scarsamente diffusa anche tra i beta tester.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Nel momento in cui scriviamo, le novità descritte sono in roll out soltanto nel ramo beta del servizio, dunque tutti gli utenti della versione stabile dovranno pazientare ancora un po'. Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell'app disponibile direttamente dal Google Play Store