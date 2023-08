Sembra che Google abbia intenzione di far diventare i risultati del proprio servizio di ricerca un po’ più social, introducendo la propria versione delle “Storie”, chiamate “Note” su alcune pagine web.

Le Storie sono una funzionalità originariamente lanciata da Snapchat e poi ripresa da diversi servizi concorrenti nel corso del tempo, magari con qualche aggiustamento e rivisitazione, ma la sostanza rimane la medesima: Instagram, X (ex Twitter), Spotify e YouTube sono solo alcuni esempi dei servizi che hanno proposto varie implementazioni di questa feature.

Sembra dunque che Ricerca Google andrà presto ad unirsi a tutti quei servizi che già hanno introdotto al loro interno le Storie, almeno stando ad alcuni indizi individuati e condivisi sul web.

Google introdurrà le Storie nei risultati di Ricerca

Sembra dunque che il colosso di Mountain View, attraverso il programma Google Labs, abbia intenzione di introdurre nel prossimo futuro la propria versione delle Storie nei risultati di ricerca, dando agli utenti la possibilità di posizionare testo, immagini e adesivi su uno sfondo ispirato a Material You.

Previous Next Fullscreen

La società vuole quindi introdurre un nuovo modo per interagire con i risultati di Ricerca Google, gli utenti avranno facoltà di lasciare commenti pubblici sulle singole pagine web che appaiono nei risultati del servizio di ricerca dell’azienda.

Gli esempi di utilizzo sono diversi, sarà possibile aggiungere una nota sulla qualità di una particolare ricetta o condividere le modifiche personali apportate, integrando magari il tutto con delle immagini delle proprie creazioni.

Come anticipato in apertura, la nuova funzione prenderà il nome “Note”, nelle pagine del browser integrato nell’app Google sarà disponibile una nuova voce “Aggiungi nota”; non è chiaro al momento dove e come saranno visibili le note scritte da altri, ma ogni nota verrà pubblicata affinché gli altri utenti possano vederla una volta che sarà stata adeguatamente moderata. Inoltre, come ogni funzionalità social che si rispetti, sarà possibile mettere un “mi piace” ai contenuti creati dagli altri utenti.

Non tutte le pagine contenenti risultati di ricerca saranno idonee per la creazione delle Note, le pagine con informazioni mediche o quelle con contenuti pornografici o violenti infatti sono escluse. Secondo quanto condiviso la nuova funzionalità potrebbe fare il suo debutto già il mese prossimo, sia su Android che su iOS, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: Ecco tre modi per sfruttare l’intelligenza artificiale della Ricerca Google