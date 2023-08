Redmi Note 12 Pro 5G è uscito da pochi mesi sul mercato italiano, ma il prezzo sta già calando in modo interessante: potete acquistarlo con uno sconto di più di 160 euro grazie all’offerta Amazon a disposizione in queste ore. Ecco come approfittarne prima che il prezzo torni su.

Redmi Note 12 Pro 5G in offerta su Amazon

Redmi Note 12 Pro 5G è stato presentato in Cina alla fine di ottobre, ma nel nostro Paese si è fatto vedere solo alla fine di marzo 2023 in compagnia dei fratelli Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G e Redmi Note 12 4G. Il modello protagonista dell’offerta Amazon è dunque quello di mezzo, forse il più equilibrato della gamma.

A livello di specifiche tecniche a bordo dello smartphone Android spiccano il display OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm con CPU octa-core e GPU Mali-G68, affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (nella versione in offerta). Il comparto fotografico offre quattro sensori in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, sensore per gli scatti ultra-grandangolari da 8 MP e sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente è presente un sensore da 16 MP. Non mancano connettività 5G dual SIM dual standby, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C, così come il lettore d’impronte digitali integrato nello schermo e una certificazione IP53. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W.

Redmi Note 12 Pro 5G ha debuttato in Italia alla fine di marzo al prezzo consigliato di 399,90 euro (versione 6-128 GB), ma in queste ore potete portarvelo a casa a molto meno: bastano 237,90 euro per la colorazione Midnight Black, venduta e spedita da Amazon. Per il sito si tratta del minimo storico per questa versione, e vi consigliamo di non tentennare troppo visto che la quantità potrebbe essere limitata. Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui sotto:

Acquista Redmi Note 12 Pro 5G 6-128 GB in offerta

