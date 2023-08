Nel giro di qualche mese il team di sviluppatori di Samsung inizierà a dare il via al rilascio della nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, One UI 6.0, basata su Android 14 e ciò riguarderà buona parte dei device del colosso coreano.

Ma prima del rilascio della versione definitiva, gli sviluppatori di Samsung metteranno a disposizione degli interessati delle versioni beta per una serie di smartphone e tablet, consentendo così loro di provare in anteprima la nuova interfaccia e scoprire eventuali bug, in modo che possano essere trovate le apposite risoluzioni prima del roll out su larga scala.

Su quali Samsung Galaxy arriverà One UI 6 beta

I Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono stati i primi a ricevere One UI 6.0 beta (ciò è avvenuto all’inizio di questo mese) ma presto la nuova versione dell’interfaccia sbarcherà anche su altri modelli.

Il colosso coreano non ha rivelato in via ufficiale quali saranno gli smartphone e i tablet per i quali sarà avviato un programma beta pubblico di One UI 6 ma è probabile che tra quelli che saranno inclusi vi saranno i seguenti:

serie Galaxy S23

serie Galaxy S22

serie Galaxy S21

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy M54

Galaxy M53

C’è da tenere presente che questo elenco potrebbe essere fin troppo ottimistico, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone delle serie A e M mentre è molto probabile che la versione beta di One UI 6 sarà rilasciata per i vari modelli delle serie S e Z.

Per quanto riguarda la tempistica, invece, probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per qualche settimana, anche perché ancora si attende il rilascio della versione finale di Android 14 (alla fine della scorsa settimana il team di Google ha rilasciato la versione 5.1 beta).