Samsung Display è il più grande produttore di pannelli OLED al mondo per dispositivi mobile e ha realizzato gli schermi di quasi tutti gli smartphone di fascia alta, incluse le ultime generazioni di punta di iPhone.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, Samsung Display non ha alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori ed è già al lavoro su un nuovo importante traguardo: ci riferiamo alla realizzazione di pannelli OLED senza cornici.

Ecco come Samsung Display immagina il futuro degli smartphone

Quello degli schermi è uno dei settori ai quali in questi anni i vari produttori di smartphone hanno prestato più attenzioni con l’obiettivo di riuscire a differenziarsi dalla concorrenza e offrire soluzioni alternative.

Nelle scorse ore Revegnus ha condiviso su Twitter quella che sembra una foto scattata nel corso di una presentazione e dalla quale emerge quella che potrebbe essere la visione di Samsung Display per quanto riguarda il futuro degli smartphone.

Accanto ai primi schermi OLED quasi senza cornice con un notch nella parte superiore, l’azienda ha mostrato gli schermi OLED della generazione attuale con un foro (o un ritaglio a forma di pillola) per le fotocamere frontali e una terza soluzione di pannelli OLED, chiamata “All around full screen“.

A dire di Samsung Display, questi pannelli avvolgeranno completamente la parte anteriore di uno smartphone, senza lasciare alcuna cornice e dovrebbero poter contare su tecnologie di laminazione 3D e controllo della luminosità dei bordi.

Di recente Apple ha chiesto ai suoi fornitori (tra cui vi è anche Samsung Display) la realizzazione di schermi senza cornici per future generazioni di iPhone e pare che il colosso coreano si sia già messo al lavoro.

Resta da capire quanto sarà necessario attendere prima che questa nuova generazione di pannelli OLED di Samsung sia in grado di fare il suo esordio ufficiale sul mercato.