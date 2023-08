Samsung è già adesso uno dei due maggiori produttori di sensori fotografici per smartphone — l’altro è ovviamente Sony —, negli ultimi ha investito tante energie e risorse nella crescita e nell’avanzamento tecnico in questo settore e ora, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe in procinto di svelare un tris di novità della famiglia ISOCELL da leccarsi i baffi: tra le altre cose, ci sarebbe un sensore fotografico da ben 440 megapixel.

Nuovi sensori Samsung ISOCELL: cosa possiamo aspettarci

Un paio di anni addietro, Samsung aveva presentato al mondo il primo sensore fotografico per smartphone da 200 megapixel; due anni più tardi, quel numero impressiona ancora, ma decisamente di meno: nel frattempo, infatti, il produttore sudcoreano ha continuato a lavorare sodo e annunciato dapprima il sensore ISOCELL HP2 — integrato anche nel suo attuale flagship Samsung Galaxy S23 Ultra — e poi anche il modello di terza generazione. Al contempo, la gamma di sensori fotografici ISOCELL di Samsung ha accolto anche numerose altre proposte per la fascia media e medio-alta del mercato degli smartphone. Ebbene, adesso c’è aria di novità, e di un certo spessore.

Secondo quanto riportato dal leaker Revegnus su X, il team di Samsung sarebbe al lavoro su ben tre nuovi sensori fotografici, tutti tecnicamente degni di nota:

Samsung ISOCELL GN6 , con 50 MP e pixel da 1,6μm

, con 50 MP e pixel da 1,6μm Samsung ISOCELL HP7 , con 200 MP e pixel da 0,6μm

, con 200 MP e pixel da 0,6μm Samsung ISOCELL HU1, con 440 MP.

L’ISOCELL GN6 dovrebbe essere il successore degli ottimi GN1 e GN2 e dovrebbe vantare pixel grandi 1,6μm prima del pixel binning; si tratterebbe di un passo in avanti ulteriore rispetto agli 1,4μm di GN2 e agli 1μm di GN5 (presente, tra gli altri, su Samsung Galaxy S23). Qualora questa indiscrezione trovasse conferma, il sensore ISOCELL GN6 potrebbe essere il primo di Samsung da 1 pollice e andrebbe a sfidare direttamente l’eccellente Sony IMX989 (che potete vedere all’opera nella nostra recensione di Xiaomi 13 Ultra). Insomma, sarebbe a tutti gli effetti un sensore per la fascia premium del mercato.

Quanto al secondo nuovo modello, l’ISOCELL HP7 da 200 MP avrebbe pixel nettamente più piccoli e si avvicinerebbe ai numeri del sensore HP2 di Galaxy S23 Ultra. In mancanza di dettagli ulteriori, si può presumere un impiego di questo sensore in smartphone di fascia alta e medio-alta.

Dulcis in fundo, il sensore ISOCELL HU1 potrebbe essere il più grande attualmente in cantiere, persino più del menzionato GN6, e vanterebbe anche un altro primato: sarebbe il primo in assoluto a mettere sul piatto 440 megapixel. Badate bene che queste sono soltanto indiscrezioni, inoltre allo stato attuale non è dato sapere quali tecnologie verrebbero sfruttate su questo sensore (pixel binning, etc.) o quanto sarebbe grande ciascun pixel; più di ogni altra cosa, non è chiara la destinazione d’uso di questo sensore: Samsung non produce solo sensori per smartphone, ma anche per auto con sistemi di assistenza alla guida. Ad ogni modo, questo numero, per quanto sembri assurdo, non costituirà una sorpresa per i lettori più attenti: qualcuno probabilmente ricorderà, infatti, che già qualche anno fa Samsung aveva confermato la volontà di portare su smartphone anche sensori da 600 megapixel.

